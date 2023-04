Další orlosup z chomutovského zooparku se možná dostane do volné přírody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Zooparku Chomutov se před měsícem vylíhlo mládě orlosupa bradatého, který se možná vrátí do volné přírody. Nový domov by mu mohla poskytnout španělská Andalusie. Šlo by o třetí mládě narozené v Chomutově, které by se do volné přírody vrátilo. Nejde ale o jednoduchý proces, protože se mládě přesouvá ještě v době, kdy neumí létat. Potrava mu bude zajištěna na dálku. ČTK to dnes řekl vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

"Jedná se o přirozený odchov na hnízdě. Později se odstaví a pokud se to povede, tak se dopraví do Andalusie a umístní se na vytipované místo," uvedl Brtnický, podle nějž může jít například o hnízdo na skalní římse. V době převozu dravec ještě nelétá, může se tak s novým prostředím v klidu seznámit. "Krmení dostává bez kontaktu člověka," podotkl Brtnický.

Po vylétnutí pracovníci programu ptáky ještě několik dalších měsíců monitorují a přikrmují. Zoolog řekl, že cílem návratu těchto dravců do volné přírody je posílení jejich populace. Mládě, které je teď v zooparku, zatím zoologové jen pozorují, proto ještě nemohli určit, jestli jde o samce nebo samici.

Orlosup bradatý hnízdí na skalních útesech ve vysokých horách na území jižní Evropy, Afriky, Indie a Tibetu. Vedle mršin se jako jediný dravec živí také kostmi, které si rozbíjí o skály. Chomutovská zoo chová pár orlosupů bradatých od roku 1999. První mládě se vylíhlo v umělé líhni a poté odcestovalo za náhradními rodiči do Rakouska.

