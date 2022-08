Řecká vláda po požárech čelí kritice. Dávají přednost zájmům firem před ochranou přírody, tvrdí organizace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Na Řecko byla opakovaně podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru za to, že dostatečně nechrání přírodně významné lokality.

Po masivních požárech v Řecku kritizují ekologické organizace přístup vlády k ochraně lesů a zvířat. Viní vládu ze selhání a upřednostňování zájmů firem před zájmy řecké přírody. Vadí jim také, že vláda se snaží schválit zákon, který by podle nich situaci ještě zhoršil, píše agentura AFP.Národní park Dadia na severovýchodě země v červenci zásadně poničil rozsáhlý požár, pohltil 2200 hektarů lesa. V parku žijí supi a další vzácní dravci, kteří se zde rozmnožují. Většinu hnízdišť oheň podle prvních informací nepoškodil.

"Respektování a ochrana životního prostředí byly a zůstávají důležitým závazkem naší vlády," řekl ministr životního prostředí Costas Skrekas. Mnohé řecké ekologické organizace s tím však nesouhlasí.

Spyros Psaroudas, ředitel skupiny na ochranu divoké přírody Callisto, odsoudil "chronické selhání" v ochraně přírody v Řecku. Vláda se podle něj snaží vytvořit prostředí příznivé pro podnikání na úkor divokých zvířat.

"Chybí koordinace mezi ministerstvy a jasné rozdělení odpovědnosti, což vede k nezákonným aktivitám, které nejsou nikdy potrestány," uvedla Nadia Andreanidouová ze Středomořské asociace pro ochranu mořských želv (Medasset).

Na park Dadia o rozloze 800 kilometrů čtverečních dohlíží jen čtyři strážci. Lesní správa Soufli, která má park v gesci, má roční příspěvek od státu necelých 50.000 eur (1,2 milionu korun). Podle lesního inženýra Dimitrise Vasilakise, který se podílel na budování parku, je to zhruba pětina částky, se kterou se při jeho vzniku počítalo.

V době, kdy park Dadia stravoval požár, se řecká vláda pokusila prosadit zákon, který by podle desítky nevládních organizací ještě více snížil ochranu národních parků. V sedmý den požáru vláda návrh zákona nečekaně stáhla kvůli "dalšímu projednání". Pokud by byl zákon přijat, povolil by další činnost v chráněných oblastech, včetně výstavby silnic, turistických středisek, telekomunikačních zařízení nebo zařízení pro ukládání elektřiny.

Na Řecko byla opakovaně podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru za to, že dostatečně nechrání přírodně významné lokality. V prosinci 2020 soud Aténám připomněl, že země podle vlastního přiznání zavedla ochranná opatření pro méně než 20 procent z 240 chráněných oblastí. Podle ekologických organizací je jedním z hlavních opomenutí nedostatek právních záruk a předpisů upravujících ochranu evropské sítě Natura 2000 v Řecku.

V roce 2020 Řecko vytvořilo nový národní orgán pro správu svých parků, Agenturu pro přírodní prostředí a změnu klimatu (Necca). Nevládní organizace si však stěžují, že jsou z jejího fungování vyloučeny, stejně jako místní orgány, a volají po "demokratickém zastoupení".

