Debaty pořádané Milionem chvilek byly v Jihlavě o kůrovci

Jihlava se včera stala druhým místem, kam spolek Milion chvilek pozval účastníky k debatě nad konkrétním tématem. / Ilustrační foto

Jihlava se včera stala druhým místem, kam spolek Milion chvilek pozval účastníky k debatě nad konkrétním tématem. Chce víc vtáhnout lidi do veřejného dění a přimět politiky zabývat se tématy, které lidi trápí. Pro Vysočinu organizátoři zvolili kůrovcovou kalamitu, o které hovořil i lesnický a krajinný ekolog Josef Fanta. Součástí akce nazvané Štafeta pro demokracii bylo setkání na Masarykově náměstí a veřejná diskuse. Další zastávkou diskuzní štafety budou 10. března Pardubice.

"Demonstrace je jiný styl, je to něco, co už je pro ty přesvědčené, zatímco debata dává šanci lidem, kteří třeba neví, co si o Milionu chvilek mají myslet, chtějí nás vidět, nebo říct kritický názor," řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Aktivisté podle něj mají na problémy upozorňovat a ukazovat na ně, řešení je na jiných. "Proto si přejeme, aby ty problémy byly vytažené na světlo a aby se jich chopili politici," řekl Minář. Na Vysočině podle něj lidé chtěli nejvíc řešit sucho a stav lesů.

Devastace lesů, která je v kraji pořád zřetelnější, je podle Fanty výsledkem nezodpovědného lesního hospodaření. Problém zasetý před staletími, kdy v českých lesích začal dominovat smrk, dovršila po roce 1989 přeměna hospodaření v průmyslové získávání dřeva bez ohledu na ekologické hlediska. "Tímhletím způsobem jsme tomu kůrovci předložili doslova prostřený talíř," řekl Fanta.

Na jihlavském Masarykově náměstí Fantu a další řečníky včetně signatářky Charty 77 Věry Roubalové poslouchaly stovky lidí. Byl mezi nim i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). K přítomným nehovořil. "Nepřijel jsem sem, abych vystupoval, ale abych podpořil Milion chvilek pro demokracii," řekl Vystrčil. Některé instituce ve státě se podle něho začínají rozkládat a neplní svoji roli, což může vést až ke ztrátě svobody. Jmenoval ministerstvo zahraničních věcí nebo prezidentskou kancelář. Senát je podle něho naopak institucí nejsvobodnější a nejobtížněji manipulovatelnou. "Považuji to za svoji povinnost potvrdit to i svoji přítomností tady," řekl Vystrčil.

Štafeta pro demokracii začala 25. února v Plzni. Milion chvilek s ní procestuje všechna krajská města. Skončí 2. června v Praze.

