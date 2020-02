Delfínovci amazonští mohou skončit jako návnada pro sumce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Delfínovci amazonští jsou přátelští, inteligentní savci, kteří vypadají, že se umí usmívat i červenat. Osud tohoto největšího druhu říčních delfínů začal v Brazílii znepokojovat ochránce přírody, protože v zemi v lednu skončil zákaz výlovu tamních sumců, kteří se živí masem jiných ryb. Panují obavy, že rybáři teď začnou nelegálně lovit delfíny, aby získali návnadu pro sumce, napsala agentura Reuters.

Ochránci přírody i vědci, k nimž patří bioložka Vera da Silvaová, proto žádají, aby úřady obnovily moratorium na lov aténovců velkoploutvých, místně označovaných jako sumci. Silvaová se zabývá studiem života delfínovců 25 let. "Nepřestávají mne ohromovat, jsou to fascinující zvířata," řekla. Její spolupracovníci delfínovce značkují, měří a ověřují jejich zdravotní stav a pak znovu pouští do vody v rezervaci Mamirauá v brazilském státě Amazonas.

"Dnes jsme chytili matku a její mládě a oba na sebe začali volat. Do tří let, než se mláďata osamostatní, je mezi matkou a mládětem úzký kontakt," řekla Silvaová.

S věkem se barva zvířat postupně mění ze šedivé na růžovou a na zbarvení má také vliv vystavení slunečnímu světlu. Někteří jedinci nabudou podobnou barvu jako plameňáci.

Rezervaci Mamirauá spravuje amazonský výzkumný ústav INPA. Tvoří ji zatopený prales a mokřiny na ploše 11.000 kilometrů čtverečních. Dostat se tam dá jedině na člunu a plavba po Amazonce ze střediska státu Amazonas Manausu trvá tři dny. Lidé ze Silvaové týmu tam delfínovcům opatrně odebírají krev a od samic i mléko a testují je.

Samice delfínovců jsou březí 13 měsíců a mláďata kojí dva roky. Reprodukční cyklus je tří až pětiletý. Jak říká Silvaová, právě proto jsou delfínovci ohroženi vyhubením, bude-li jejich populace oslabena výlovem. Když v roce 2015 prokuratura státu Amazonas požadovala zavedení moratoria na lov sumců, upozornila, že každý rok rybáři odloví 2500 delfínovců, aby získali návnady pro sumce.

V Jižní Americe se delfínovci nacházejí zatím v dostatečném počtu v Amazonce i Orinoku, ale Silvaová se bojí, že by je mohl potkat podobný osud jako delfínovce čínské z řeky Jang-c'-ťiang. V důsledku nekontrolovaného rybolovu a také znečištění je tento druh označován za vyhynulý.

