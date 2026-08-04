Desítky hasičů likvidují požár lesa na Šumavě, platí 3. ze čtyř stupňů poplachu
4.8.2026 17:13 (ČTK)
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Velitel zásahu si postupně vyžádal další jednotky i letecké hašení. Byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. "Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, pro který hasiči zajišťují čerpací stanoviště na Podhrázském dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružně," dodal Poncar.
V Plzeňském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území ČR výstraha před rizikem požárů.
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