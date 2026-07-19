Lávka nad vlčím výběhem v šumavském Srní je po opravě znovu otevřená
Obavy o komfort vlků byly jedním z důvodů, proč park nenechal opravit nosné konstrukce na celé lávce, ale jen na 164 metrech. Zbývajících zhruba 75 metrů, které tvoří zadní rozšířené pódium, nechá park opravit příští rok na jaře.
"Samozřejmě nic tu není na věky. Pochozí část lávky jsme rekonstruovali před zhruba třemi lety, kdy jsme nahrazovali smrková prkna na lávce trvanlivějšími modřínovými. Loni dosáhly konce životnosti také objemné smrkové pilíře, které bylo nutné vyměnit. A stejně jako v případě prken, bylo i pro nosné pilíře využité modřínové dřevo," uvedl Dvořák. Oprava trvala 1,5 měsíce a stála necelých 2,6 milionu korun bez DPH.
Na přelomu loňského července a srpna z výběhu utekly tři vlčice. Správci parku vyloučili útěk přes bezpečnostní oplocení, za únikem podle nich mohlo být lidské selhání nebo i úmyslné vypuštění. Jedna vlčice se zdržovala u výběhu, zoologové ji odchytili a po karanténě vrátili ke smečce, která ji přijala zpět. Podařilo se odchytit ještě jednu vlčici, ta ale brzy nato uhynula. "Pitva jednoznačně neurčila příčinu úmrtí. Nebylo to ale zranění, které by jí třeba smečka způsobila. Je možné, že to byla reakce na stres," řekl Dvořák.
Stopy třetí vlčice odborníci sledovali několik týdnů. Poslední známky o ní byly kolem 21. srpna, kdy ji lidé zahlédli mezi Kvildou a Horskou Kvildou. "Jsou varianty, že se začlenila do přírody a někde žije, že uhynula, mohla také být zabita člověkem nebo i jinými divokými vlky," připustil Dvořák.
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