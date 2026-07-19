https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lavka-nad-vlcim-vybehem-v-sumavskem-srni-je-po-oprave-znovu-otevrena
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lávka nad vlčím výběhem v šumavském Srní je po opravě znovu otevřená

19.7.2026 00:39 | SRNÍ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Po několikaměsíční přestávce mohou lidé opět chodit po lávce nad výběhem vlků v návštěvnickém centru šumavského národního parku v Srní na Klatovsku. Téměř čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka, která se místy zvedá do výšky kolem čtyř metrů nad zemí, sloužila deset let. Za tu dobu po ní přešel více než milion lidí. Kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukcí ji park loni zavřel a letos ji opravil, řekl dnes ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.
 
Ve výběhu nyní žije desetičlenná smečka vlků. Při rekonstrukci lávky ale nebylo možné šelmy nikam přestěhovat, takže dělníci pracovali pod vlčím dohledem. Zoologové se obávali, jak budou vlci na několikatýdenní přítomnost řemeslníků reagovat a zda je nebude stavební ruch stresovat. "Naštěstí se vše povedlo. Rekonstrukce probíhala bez problémů stavebních i s provozem spojeným s vlky. Smečka se držela neustále v bezpečné vzdálenosti od řemeslníků. Přesto po celou dobu rekonstrukce na dění ve výběhu dohlíželi naši pracovníci," řekl Dvořák.

Obavy o komfort vlků byly jedním z důvodů, proč park nenechal opravit nosné konstrukce na celé lávce, ale jen na 164 metrech. Zbývajících zhruba 75 metrů, které tvoří zadní rozšířené pódium, nechá park opravit příští rok na jaře.

"Samozřejmě nic tu není na věky. Pochozí část lávky jsme rekonstruovali před zhruba třemi lety, kdy jsme nahrazovali smrková prkna na lávce trvanlivějšími modřínovými. Loni dosáhly konce životnosti také objemné smrkové pilíře, které bylo nutné vyměnit. A stejně jako v případě prken, bylo i pro nosné pilíře využité modřínové dřevo," uvedl Dvořák. Oprava trvala 1,5 měsíce a stála necelých 2,6 milionu korun bez DPH.

Na přelomu loňského července a srpna z výběhu utekly tři vlčice. Správci parku vyloučili útěk přes bezpečnostní oplocení, za únikem podle nich mohlo být lidské selhání nebo i úmyslné vypuštění. Jedna vlčice se zdržovala u výběhu, zoologové ji odchytili a po karanténě vrátili ke smečce, která ji přijala zpět. Podařilo se odchytit ještě jednu vlčici, ta ale brzy nato uhynula. "Pitva jednoznačně neurčila příčinu úmrtí. Nebylo to ale zranění, které by jí třeba smečka způsobila. Je možné, že to byla reakce na stres," řekl Dvořák.

Stopy třetí vlčice odborníci sledovali několik týdnů. Poslední známky o ní byly kolem 21. srpna, kdy ji lidé zahlédli mezi Kvildou a Horskou Kvildou. "Jsou varianty, že se začlenila do přírody a někde žije, že uhynula, mohla také být zabita člověkem nebo i jinými divokými vlky," připustil Dvořák.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Spáleniště Foto: Depositphotos V Národním parku Šumava na Prachaticku hořel les Blokáda na Ptačím potoce v červenci 2011. Foto: Zuzana a Josef Havlínovi 15 let od blokády na Šumavě: Tehdy bojištěm, dnes úžasným kusem šumavského lesa Lipno Foto: Depositphotos Vědci neví, co způsobilo výskyt jedovatých sinic v částech lipenské přehrady

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist