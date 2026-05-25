Deště pomohly na Moravě doplnit nádrže, průtoky v tocích jsou ale znovu podprůměrné
Aktuálně jsou tak průtoky toků, které nenadlepšují vodní nádrže, opět výrazně podprůměrné. Pohybují se do 50 procent obvyklého stavu pro toto období, nejčastěji však jen okolo 30 procent. Nejnižší průtoky jsou například v řece Veličce ve Strážnici, jde o 12 procent obvyklého stavu pro toto období. Lutonínka ve Vizovicích je na 15 procentech, Brodečka v Otaslavicích na 16 procentech, stejně jako Juhyně v Rajnochovicích či Vsetínská Bečva ve Vsetíně.
Přechodně zvýšené průtoky v tocích vodohospodáři využili k doplnění zásob vody ve vodních nádržích. Například hladina ve vodní nádrži Karolinka stoupla o 26 centimetrů, ve vodní nádrži Boskovice o 20 centimetrů, stejně tak ve vodní nádrži Mostiště. Vír šel nahoru o 18 centimetrů.
Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.
