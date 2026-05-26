Jihočeské obce s vlastními zdroji vody trápí sucho, zásobují cisternami
Nedostatek vody se vystupňoval o víkendu s příjezdem chatařů a chalupářů, v pondělí se situace mírně zlepšila a potřeby obyvatel stíhají pokrýt dva obecní vrty. Místní škola má pro případ výpadku vlastní vodojem o kapacitě 50 metrů krychlových. "Ale máme strach, co zase nastane v pátek, sobotu, neděli," poznamenal starosta.
Tučapy bojují s nedostatkem vody několik let. Při kůrovcové kalamitě přišla obec před čtyřmi lety kvůli odlesnění o zdroje vody, které ji zásobovaly vodou stovku let. Vedení Tučap proto připravilo projekt k připojení na vodárenskou soustavu, na realizaci ale chybějí peníze. Investice by obec stála 47 milionů korun. "Dříve byly výzvy na sucho, kdo byl v mapě suchých míst, měl možnost čerpat dotaci. Máme vše připravené, jsme na startovací čáře, ale ministerstvo zemědělství v tuto chvíli žádný dotační program nevypsalo, takže nemáme kde žádat," dodal Novák.
Nedostatek vody se projevuje i v místním rybářství, které hospodaří na 13 hektarech rybníků. Do některých rybníků voda vůbec nenatekla, a rybáři tak v nich nemohou chovat ryby. Tučapy spravují také 80 hektarů lesa, zhruba o polovinu obec přišla kvůli kůrovcové kalamitě. Nově zasázené stromky ale usychají a ničí je lesní zvěř.
Problémy se suchem mají také Nedvědicích, místní části Soběslavi na Táborsku, kde čerpají vodu pouze z místních studní. Protože osada leží na kopci a je málo srážek, je vody nedostatek. Do budoucna chtějí také situaci řešit vodovodem. "Náklady máme odhadnuté na 20 milionů korun," řekl ČTK starosta Pavel Lintner (SNK - Nejsme stranou).
Právě připojení na dálkový zdroj vody z pískoven Cep na Třeboňsku vyřešil potíže s pitnou vodou v obci Lužnice na Jindřichohradecku. Dříve museli kvůli nedostatku vody ve vrtu a její zhoršené kvalitě také zásobovat obyvatele cisternami. "Od listopadu jsme připojeni na dálkový vodovod z hamerské úpravny vody. Od té doby s tím problémy nebyly. Teď čekáme, co se bude dít v létě. Zatím jsme jen lidi informovali, jak mají napouštět bazény," řekla ČTK starostka Tereza Širhalová (nestraník).
Města a obce napojené na velké zdroje vody, mezi něž na jihu Čech patří hlavně římovská přehrada, zatím sucho nepocítily. I tak ale společnost ČEVAK vydala doporučující leták k napouštění bazénů, řekla ČTK Zimmelová. Lidé by měli vodu čerpat mimo odběrovou špičku, která je ráno a večer, nebo mohou využít i cisterny. Více informací informací zjistí na webu vodárenské firmy.
