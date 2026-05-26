Jihočeské obce s vlastními zdroji vody trápí sucho, zásobují cisternami

26.5.2026 15:08 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | RyanMcGuire / Pixabay
Některé jihočeské obce, které mají vlastní zdroje vody, se potýkají se suchem. Zakazují dopouštění bazénů a zalévání a zásobují obyvatele cisternami. Města a větší obce, které jsou připojeny na velké zdroje od vodárenských společností, mají vody dostatek. I tak by s ní ale lidé neměli plýtvat a měli by omezit napouštění bazénů, řekla ČTK mluvčí vodárenské společnosti ČEVAK Jitka Zimmelová.
 
Do Tučap na Táborsku od čtvrtka zavážejí vodu cisterny, obsluhují tam zhruba 1000 obyvatel. "Vyhlásili jsme, že zakazujeme napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou. Ale v tu chvíli si všichni okamžitě začali napouštět bazény. Je to strašně těžko vymahatelné, protože se to nedá nijak dokázat, odkud vodu napustili," řekl ČTK starosta Tučap Pavel Novák (nezávislý za Naše Česko).

Nedostatek vody se vystupňoval o víkendu s příjezdem chatařů a chalupářů, v pondělí se situace mírně zlepšila a potřeby obyvatel stíhají pokrýt dva obecní vrty. Místní škola má pro případ výpadku vlastní vodojem o kapacitě 50 metrů krychlových. "Ale máme strach, co zase nastane v pátek, sobotu, neděli," poznamenal starosta.

Tučapy bojují s nedostatkem vody několik let. Při kůrovcové kalamitě přišla obec před čtyřmi lety kvůli odlesnění o zdroje vody, které ji zásobovaly vodou stovku let. Vedení Tučap proto připravilo projekt k připojení na vodárenskou soustavu, na realizaci ale chybějí peníze. Investice by obec stála 47 milionů korun. "Dříve byly výzvy na sucho, kdo byl v mapě suchých míst, měl možnost čerpat dotaci. Máme vše připravené, jsme na startovací čáře, ale ministerstvo zemědělství v tuto chvíli žádný dotační program nevypsalo, takže nemáme kde žádat," dodal Novák.

Nedostatek vody se projevuje i v místním rybářství, které hospodaří na 13 hektarech rybníků. Do některých rybníků voda vůbec nenatekla, a rybáři tak v nich nemohou chovat ryby. Tučapy spravují také 80 hektarů lesa, zhruba o polovinu obec přišla kvůli kůrovcové kalamitě. Nově zasázené stromky ale usychají a ničí je lesní zvěř.

Problémy se suchem mají také Nedvědicích, místní části Soběslavi na Táborsku, kde čerpají vodu pouze z místních studní. Protože osada leží na kopci a je málo srážek, je vody nedostatek. Do budoucna chtějí také situaci řešit vodovodem. "Náklady máme odhadnuté na 20 milionů korun," řekl ČTK starosta Pavel Lintner (SNK - Nejsme stranou).

Právě připojení na dálkový zdroj vody z pískoven Cep na Třeboňsku vyřešil potíže s pitnou vodou v obci Lužnice na Jindřichohradecku. Dříve museli kvůli nedostatku vody ve vrtu a její zhoršené kvalitě také zásobovat obyvatele cisternami. "Od listopadu jsme připojeni na dálkový vodovod z hamerské úpravny vody. Od té doby s tím problémy nebyly. Teď čekáme, co se bude dít v létě. Zatím jsme jen lidi informovali, jak mají napouštět bazény," řekla ČTK starostka Tereza Širhalová (nestraník).

Města a obce napojené na velké zdroje vody, mezi něž na jihu Čech patří hlavně římovská přehrada, zatím sucho nepocítily. I tak ale společnost ČEVAK vydala doporučující leták k napouštění bazénů, řekla ČTK Zimmelová. Lidé by měli vodu čerpat mimo odběrovou špičku, která je ráno a večer, nebo mohou využít i cisterny. Více informací informací zjistí na webu vodárenské firmy.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
