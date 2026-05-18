Plzeňské městské lesy vsadily na obalované sazenice stromků, lépe se ujímají
Letos na jaře začali ve školce, která stromky pěstuje na pěti hektarech, se strojovou výrobou obalovaných sazenic. Linka plata po 24 sadbovačích o objemu asi 0,3 litru naplní rašelinným substrátem s granulkami postupně uvolňovaného hnojiva, na další stanici stroj do každého sadbovače usadí semínko a následně jej zahrne substrátem a posype perlitem, který sníží vysušování. Sadbovače se převezou na plochu pod mostovou závlahou, která může malé sazenice zavlažovat, přidávat hnojivo, případně postřik.
Město pro školku loni koupilo za zhruba 600 000 Kč mostovou závlahu, pod kterou se vejde až 250 000 sazenic stromků, pořídilo secí linku a ještě letos plánuje koupit mostovou závlahu nad další záhon sazenic, řekl náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
"Pěstujeme hlavně sazenice borovice lesní, té je asi 60 procent a 40 procent zbytku je mix sazenic - nejvíce dubu zimního i letního, ale máme tady sazenice například lípy, jedle, buku, javoru, smrku, modřínu," vyjmenoval Fišer. Pokud jde vše dobře, semínko borovice v sadbovači začne klíčit a růst během dvou až tří týdnů. "Na školce je rozpěstováno k milionu sazenic ve věku nula až čtyři roky. Čtyři roky tady máme jen jedli bělokorou, která trvá nejdéle. Jinak většina sazenic jde po dvou letech do lesa, to má kolem 35 až 40 centimetrů," uvedl Fišer. Školka podle něj ročně vyprodukuje přes 300 000 sazenic. U obalovaných sazenic je klíčivost a úspěšnost pěstování 95 až 96 procent.
Snadnější je i následná péče o takové sazeničky. Stromky pěstované postaru v řádcích, se musí několikrát ročně zbavovat plevele. "Jenom na pletí prostokořenných sazenic na poli tady trvale působilo okolo 15 lidí, dnes jednu plochu mostové závlahy s obalovanou sazenicí opečovává trvale jen jeden člověk," řekl Fišer.
Obalované sazenice se lépe ujímají po výsadbě a zpočátku rostou rychleji, což ušetří peníze za sekání trávy kolem vysazených stromků, řekl vedoucí oddělení lesního hospodářství SVSMP Milan Sekáč. "Vloni jsme zvýšili podíl obalovaných sazenic oproti prostokořenným z 20 procent na přibližně 40. Letos na podzim jich chceme mít už 60 až 70 procent. Do budoucna bychom chtěli poměr obalovaných sazenic stále navyšovat. Bez strojového vybavení včetně mostové závlahy by to šlo jen těžko," dodal Sekáč.
