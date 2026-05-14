Na řadě jihočeských řek je sucho, situace je podle hydrologů nejhorší v ČR

14.5.2026 18:31 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Na řadě jihočeských řek je nyní hydrologické sucho. Situace v kraji je nejhorší v republice. ČTK to řekl hydrolog českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák. Stav hladin řek je na úrovni květnových historických minimálních hodnot. Třeboňským rybníkům chybí pětina vody.
 
"Srážky z posledních dnů nic nezměnily, protože 99 procent vody zůstalo v půdě. A pokud se některá dostala do řeky, zvedlo to její hladinu jen na chvíli a za dva, tři dny se stav vrátil do původního stavu," uvedl. Dodal, že málo vody je ve všech jihočeských řekách. Minimální hodnoty jsou například na Lužnici, Nežárce nebo Vltavě.

Předpověď na nejbližší dny slibuje deštivé počasí. Ale deficit vody je tak vysoký, že i výraznější srážky změní bilanci v řekách jen dočasně. "Současný stav je především způsobený situací, která byla v březnu a v dubnu. V těchto dvou měsících jsme letos zaznamenali historicky nejméně srážek pro březen a duben za dobu měření," řekl Vlasák.

Nedostatek vody je patrný nejen na řekách. Například třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. "Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že třeba v červnu bude hodně pršet a situace se zlepší. Ale muselo by jít o dlouhodobější srážky," řekl Vlasák.

Kvůli nedostatku vody také nezačalo splouvání Teplé Vltavy, na níž se smí od 1. května. Podmínkou pro to, aby mohly lodě na řeku, je však minimální výška hladiny na stanici Soumarský most 50 centimetrů. Dnes ráno tam však naměřili 45 centimetrů. Voda pod požadovaným minimem je na Teplé Vltavě, která vede šumavským národním parkem, už několik týdnů. Na konci dubna dokonce klesla na 39 centimetrů, což je nejméně v historii měření. Současný stav vylepšily mírné deště z minulých dnů a také chladnější počasí, kdy se voda tolik neodpařuje.

"Pokud bude opět pršet jen pár dní, tak se nic zásadního nezmění. Jestli chceme, aby se Teplá Vltava naplnila nad 50 centimetrů, bavíme se o několikatýdenním dešti," řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

