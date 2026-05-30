Jesenice zřejmě letos opět požádá správu rezerv o zapůjčení cisterny

30.5.2026 15:49 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Jesenice na Rakovnicku zřejmě letos opět požádá Státní správu hmotných rezerv (SSHR) o zapůjčení cisterny s pitnou vodou pro osady Bedlno a Chotěšov. V osadách není vodovodní řad s pitnou vodou, lidé využívají vodu ze studní, ve kterých ale v důsledku sucha nebývá dostatek vody. V osadách žije dohromady několik desítek obyvatel, v létě k nim přibývají i lidé, kteří využívají rekreační objekty. Cisternu zde lidé využívali i v letních měsících v předchozích letech, řekl ČTK starosta Jesenice Jan Polák (za ODS).
 
Osady mají kvůli suchu problémy se zásobováním pitnou vodou opakovaně a podle starosty byla situace obdobná i před desítkami let. "Předpokládám, že letos asi nebudou podmínky jiné," uvedl starosta.

V Bedlně mohou obyvatelé využívat kromě vlastních studní i vodovod s užitkovou vodou, který ale funguje jen v určených hodinách. V Chotěšově mají místní jen studny.

V budoucnu by osadám mohlo pomoci v zásobování pitnou vodou plánované propojení středočeské a severočeské vodovodní sítě, ale vodohospodáři jej podle starosty zatím projektují a termín zahájení prací není určený. Kvůli předpokládané vysoké investici bude třeba zřejmě sehnat i dotace, dodal Polák.

Další možností by bylo případné využití vrtů, které by zároveň sloužily zamýšlenému kamenolomu nedaleko obce. O jeho vzniku ale ještě není rozhodnuto, část obyvatel se záměrem nesouhlasí kvůli zásahu do krajiny i do prostředí a pro záměr bude třeba zpracovat posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Kamenolom chce otevřít společnost České štěrkopísky nejdříve v roce 2032.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
