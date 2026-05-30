Jesenice zřejmě letos opět požádá správu rezerv o zapůjčení cisterny
V Bedlně mohou obyvatelé využívat kromě vlastních studní i vodovod s užitkovou vodou, který ale funguje jen v určených hodinách. V Chotěšově mají místní jen studny.
V budoucnu by osadám mohlo pomoci v zásobování pitnou vodou plánované propojení středočeské a severočeské vodovodní sítě, ale vodohospodáři jej podle starosty zatím projektují a termín zahájení prací není určený. Kvůli předpokládané vysoké investici bude třeba zřejmě sehnat i dotace, dodal Polák.
Další možností by bylo případné využití vrtů, které by zároveň sloužily zamýšlenému kamenolomu nedaleko obce. O jeho vzniku ale ještě není rozhodnuto, část obyvatel se záměrem nesouhlasí kvůli zásahu do krajiny i do prostředí a pro záměr bude třeba zpracovat posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Kamenolom chce otevřít společnost České štěrkopísky nejdříve v roce 2032.
reklama