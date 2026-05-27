Horko a sucho ztěžují práci v zemědělství, hrozí nižší výnosy
Podle tiskové mluvčí Agrární komory Barbory Pánkové si zemědělské podniky uvědomují, že práce v rostlinné výrobě i ve stájích jsou ve vysokých teplotách náročné. Snaží se proto maximálně vyjít vstříc potřebám svých zaměstnanců. "Například se starají o zajištění pitného režimu nebo nabízejí občerstvení. Zemědělské stroje jsou většinou vybaveny klimatizací, což rovněž práci v horkém počasí usnadňuje," řekla Pánková.
Nedostatek vody v půdě se stává problémem, se kterým se čeští zemědělci potýkají stále častěji. "Aktuální data potvrzují, že situace není dobrá ani letos. Zemědělci sice mohou vodu doplňovat prostřednictvím závlah, jde však o finančně velmi náročné řešení. Na řadě míst to navíc ani není možné, protože chybí infrastruktura nebo povolení," komentoval situaci prezident Agrární komory Jan Doležal. Upozornil také na to, že sucho nezpůsobuje jen pomalejší růst plodin. "Rostliny jsou oslabené a náchylnější k dalším stresovým faktorům, jako jsou škůdci nebo jarní mrazy," dodal Doležal.
Také mluvčí Zemědělského svazu Michal Procházka míní, že závlahy nejsou plošným řešením. Využívají se hlavně u produkce s vyšší přidanou hodnotou, například u zeleniny, sadů nebo chmele. "U obilovin nebo řepky se závlahy nevyužívají kvůli vysokým nákladům na vodu, energie, techniku, pracovní sílu i infrastrukturu," uvedl. Domnívá se, že jednou z možností, jak řešit sucho, je přebírání plodin jižnějších zemí a také využití šlechtění takzvanými genomickými technikami. "Bohužel jsou však v Evropské unii zakázané, přestože se nejedná o geneticky modifikované organismy," dodal Procházka.
Na přesné vyčíslení letošní úrody je ještě brzy. Přesto už nyní podle informací, které Procházka získal od zástupců jednotlivých družstev, někteří zemědělci odhadují pokles výnosů o 30 (ZD Žichlínek) až o 50 procent (Družstvo vlastníků Libeň-Vtelno) oproti loňskému roku.
V Česku v úterý padly teplotní rekordy na 47 z 171 dlouhodobě měřených stanic. Mírné ochlazení se podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) očekává ve čtvrtek s maximy do 25 stupňů, v pátek a sobotu do 28 stupňů. V neděli se má opět vrátit tropické počasí. Přeháňky se mohou vyskytnout dnes, další srážky pak až o víkendu.
