V Anglii mělo tento týden kvůli vedru problémy s dodávkami vody přes 20 000 lidí
V posledních letech v Británii také narůstá rozhořčení nad tím, že zprivatizované vodárenské společnosti nedostatečně investují do infrastruktury. To pak vede k častým únikům odpadních vod.
Ve Whitstable bylo mnoho podniků nuceno v jednom z nejrušnějších týdnů v roce zavřít. "Když si nemůžete umýt ruce, nemůžete připravovat jídlo," konstatoval majitel kavárny Mark Kidd. Zároveň poukázal na to, že se dodávky vody daří udržovat i v teplejších částech světa.
Jeden z místních obyvatel viní z nedostatku vody společnost South East Water, kterou už kvůli výpadkům v jiných částech sítě na začátku letošního roku vyšetřuje regulační úřad Ofwat. "Nechci, aby vodárenské společnosti sváděly své nedostatečné investice na klimatické změny nebo na vysokou spotřebu," dodal.
Společnost South East Water se za problémy s dodávkami vody omluvila. Jako příčinu uvedla mimořádně vysoké teploty, které vyvolaly vysokou poptávku a způsobily nedostatek vody v celé distribuční síti navzdory přípravám na rekordní teploty. Společnost, která zásobuje pitnou vodou přibližně 2,3 milionu zákazníků, upřesnila, že ve středu činila spotřeba vody 628 milionů litrů, což je přibližně o 100 milionů litrů více než sezonní průměr.
Britská státní tajemnice pro vodní hospodářství Emma Hardyová dnes uvedla, že vodárenské společnosti se musejí připravit na častější období extrémního vedra. Odborníci tvrdí, že s globálním oteplováním se zvyšuje pravděpodobnost suchých období následovaných intenzivními vlnami veder, což vodárenským společnostem komplikuje zajištění dostatečných zásob vody. Výbor pro změnu klimatu varoval, že Británii čekají teplejší a sušší léta a že pokud se má země těmto změnám přizpůsobit, bude to vyžadovat investice zhruba za 11 miliard liber (308 miliard Kč) ročně.
