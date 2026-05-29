https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-anglii-melo-tento-tyden-kvuli-vedru-problemy-s-dodavkami-vody-pres-20.000-lidi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Anglii mělo tento týden kvůli vedru problémy s dodávkami vody přes 20 000 lidí

29.5.2026 18:59 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Tisíce domácností v jihovýchodní Anglii zůstaly tento týden bez dodávek vody nebo čelily nízkému tlaku ve vodovodním potrubí. Za problémy stojí zvýšená spotřeba vody kvůli vysokým teplotám, které přišly po suchém jaru. Problém s dodávkami zároveň odhalil nedostatky ve zastaralé infrastruktuře, uvedla agentura Reuters. Výpadek se dotkl více než 20 000 lidí, včetně 8000 z pobřežního města Whitstable. Místní tam stáli dnes ve frontě, aby si zajistili nouzové zásoby vody.
 
Británii, stejně jako velkou část Evropy, zasáhla v uplynulém týdnu vlna veder, která zvýšila poptávku po vodě. Teploty v některých částech Británie přesáhly podle meteorologické služby 34 stupňů Celsia. Výrazně podprůměrné srážky v březnu a dubnu zároveň podle britské agentury pro životní prostředí způsobily, že nejsou dost naplněné některé přehrady.

V posledních letech v Británii také narůstá rozhořčení nad tím, že zprivatizované vodárenské společnosti nedostatečně investují do infrastruktury. To pak vede k častým únikům odpadních vod.

Ve Whitstable bylo mnoho podniků nuceno v jednom z nejrušnějších týdnů v roce zavřít. "Když si nemůžete umýt ruce, nemůžete připravovat jídlo," konstatoval majitel kavárny Mark Kidd. Zároveň poukázal na to, že se dodávky vody daří udržovat i v teplejších částech světa.

Jeden z místních obyvatel viní z nedostatku vody společnost South East Water, kterou už kvůli výpadkům v jiných částech sítě na začátku letošního roku vyšetřuje regulační úřad Ofwat. "Nechci, aby vodárenské společnosti sváděly své nedostatečné investice na klimatické změny nebo na vysokou spotřebu," dodal.

Společnost South East Water se za problémy s dodávkami vody omluvila. Jako příčinu uvedla mimořádně vysoké teploty, které vyvolaly vysokou poptávku a způsobily nedostatek vody v celé distribuční síti navzdory přípravám na rekordní teploty. Společnost, která zásobuje pitnou vodou přibližně 2,3 milionu zákazníků, upřesnila, že ve středu činila spotřeba vody 628 milionů litrů, což je přibližně o 100 milionů litrů více než sezonní průměr.

Britská státní tajemnice pro vodní hospodářství Emma Hardyová dnes uvedla, že vodárenské společnosti se musejí připravit na častější období extrémního vedra. Odborníci tvrdí, že s globálním oteplováním se zvyšuje pravděpodobnost suchých období následovaných intenzivními vlnami veder, což vodárenským společnostem komplikuje zajištění dostatečných zásob vody. Výbor pro změnu klimatu varoval, že Británii čekají teplejší a sušší léta a že pokud se má země těmto změnám přizpůsobit, bude to vyžadovat investice zhruba za 11 miliard liber (308 miliard Kč) ročně.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Poškozené plodiny na poli Foto: Depositphotos Horko a sucho ztěžují práci v zemědělství, hrozí nižší výnosy Nové mlýny při západu slunce Foto: Daniel Baránek Wikimedia Commons Deště pomohly na Moravě doplnit nádrže, průtoky v tocích jsou ale znovu podprůměrné Hadice na suché trávě Foto: Depositphotos Jihočeské obce s vlastními zdroji vody trápí sucho, zásobují cisternami

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist