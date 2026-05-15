Pondělní bouřky vodní nádrž Vír na Žďársku nedoplnily, hladina stoupla jen mírně
Na Vysočině bylo před pondělními bouřkami sucho. V přívalových srážkách se počátkem tohoto týdne hladiny toků prudce zvedly, ale po odeznění dešťů začaly zase rychle klesat. Například přítok do vírské nádrže se zvýšil až na desetinásobek, z 0,6 metru krychlového za vteřinu na 6,2 metru krychlového. "Avšak již po 24 hodinách byl přítok do nádrže opět podprůměrný," uvedla mluvčí. V porovnání s průměrem pro tento měsíc průtok klesl zhruba na 60 procent.
Podobný dopad měly deště i na jiné řeky a potoky na Vysočině. Kučerová uvedla, že se jejich průtoky zvedly jen přechodně a pouze místy, teď zase klesají. V porovnání s obvyklým průtokem jsou na 30 až 60 procentech.
V pondělních bouřkách podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo nejvíc na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy. V Novém Městě na Moravě na Žďársku spadlo 71 litrů vody na metr čtvereční a ve Vatíně ve stejném okrese 59 litrů.
Znovu pršet by mohlo začít dnes později odpoledne. Ve východní části kraje může v noci na pátek spadnout i 15 litrů vody na metr čtvereční. Přeháňky se podle meteorologů dají čekat i v dalších dnech.
