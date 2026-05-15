Pondělní bouřky vodní nádrž Vír na Žďársku nedoplnily, hladina stoupla jen mírně

15.5.2026 14:21 | VÍR (ČTK)
PP Ostražka a přehrada Vír - jeden ze zdrojů pitné vody pro Brno
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Tomáš Merta / Wikimedia Commons
Pondělní bouřky s vydatným deštěm vodárenskou nádrž Vír na řece Svratce na Žďársku příliš nedoplnily. Krátkodobý zvýšený přítok zvedl hladinu asi o 15 centimetrů, do plného stavu ale schází víc než pět metrů. Vodní dílo bylo ve středu zaplněné ze 78 procent. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
 
Naplněnost přehrady Hubenov na Jihlavsku zůstala na 87 procentech. Jsou to nejméně zaplněné vodárenské nádrže ve správě povodí na Vysočině. Ostatní jsou plné z 90 až 100 procent.

Na Vysočině bylo před pondělními bouřkami sucho. V přívalových srážkách se počátkem tohoto týdne hladiny toků prudce zvedly, ale po odeznění dešťů začaly zase rychle klesat. Například přítok do vírské nádrže se zvýšil až na desetinásobek, z 0,6 metru krychlového za vteřinu na 6,2 metru krychlového. "Avšak již po 24 hodinách byl přítok do nádrže opět podprůměrný," uvedla mluvčí. V porovnání s průměrem pro tento měsíc průtok klesl zhruba na 60 procent.

Podobný dopad měly deště i na jiné řeky a potoky na Vysočině. Kučerová uvedla, že se jejich průtoky zvedly jen přechodně a pouze místy, teď zase klesají. V porovnání s obvyklým průtokem jsou na 30 až 60 procentech.

V pondělních bouřkách podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo nejvíc na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy. V Novém Městě na Moravě na Žďársku spadlo 71 litrů vody na metr čtvereční a ve Vatíně ve stejném okrese 59 litrů.

Znovu pršet by mohlo začít dnes později odpoledne. Ve východní části kraje může v noci na pátek spadnout i 15 litrů vody na metr čtvereční. Přeháňky se podle meteorologů dají čekat i v dalších dnech.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
