Deště v Indii o víkendu zaplavily dva přírodní parky, desítka zvířat uhynula
"Dvě chráněné oblasti, které poskytovaly přístřeší asijským slonům, bizonům, tygrům indickým, jelenům a nosorožcům, byly zaplaveny a zvířata musela uprchnout," uvedla ministryně lesnictví Západního Bengálska Birbaha Hansdaová.
V pondělí bylo spatřeno stádo asi 30 slonů ztracených uprostřed zaplavené oblasti a leopard s jeleny nedaleko jedné z rozvodněných řek v oblasti. Některá z uprchlých zvířat se podařilo zachránit. S klesáním hladiny se však na březích začala objevovat mrtvá těla zvířat, jako byli dva leopardi, samice nosorožce, dva bizoni a čtyři jeleni, dodala Hansdaová.
Mezi červnem a zářím, kdy v jižní Asii trvá monzunové období, jsou záplavy a smrtící sesuvy půdy časté. Jejich intenzitu a dopady podle odborníků zhoršuje změna klimatu.
reklama