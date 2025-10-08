https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deste-v-indii-o-vikendu-zaplavily-dva-prirodni-parky-desitka-zvirat-uhynula
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Deště v Indii o víkendu zaplavily dva přírodní parky, desítka zvířat uhynula

8.10.2025 16:23 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Diariocritico de Venezuela / Flickr.com
Víkendové povodně ve vzdáleném severovýchodním cípu Indie si vyžádaly nejen 36 mrtvých, ale zaplavily tají dvě přírodní rezervace, odkud před velkou vodou uprchli sloni nebo tygři. Bezmála desítka těchto zvířat už ovšem uhynula, informovala dnes agentura AFP.
 
Deště se v noci ze soboty na neděli přehnaly přes okres Dárdžiling ve státě Západní Bengálsko, odřízly některé vysoce položené oblasti od světa a zničily silnice. Zasaženy byly také dva národní parky Gorumara a Džaldapara, které se nacházejí jihovýchodně od Dárdžilingu a které jsou nyní až do odvolání uzavřené.

"Dvě chráněné oblasti, které poskytovaly přístřeší asijským slonům, bizonům, tygrům indickým, jelenům a nosorožcům, byly zaplaveny a zvířata musela uprchnout," uvedla ministryně lesnictví Západního Bengálska Birbaha Hansdaová.

V pondělí bylo spatřeno stádo asi 30 slonů ztracených uprostřed zaplavené oblasti a leopard s jeleny nedaleko jedné z rozvodněných řek v oblasti. Některá z uprchlých zvířat se podařilo zachránit. S klesáním hladiny se však na březích začala objevovat mrtvá těla zvířat, jako byli dva leopardi, samice nosorožce, dva bizoni a čtyři jeleni, dodala Hansdaová.

Mezi červnem a zářím, kdy v jižní Asii trvá monzunové období, jsou záplavy a smrtící sesuvy půdy časté. Jejich intenzitu a dopady podle odborníků zhoršuje změna klimatu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
