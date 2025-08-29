https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/detencni-centrum-pro-migranty-ve-floridskem-parku-se-brzy-vyprazdni-pise-ap
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Detenční centrum pro migranty ve floridském parku se brzy vyprázdní, píše AP

29.8.2025 18:57 (ČTK)
Ostrůvek v Everglades, Florida, USA
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | IKAI / Wikimedia commons
Detenční centrum pro migranty v národním parku Everglades na Floridě se v nejbližších dnech patrně vyprázdní. Podle agentury AP to uvedl přední místní činitel v e-mailové komunikaci. Soudkyně minulý týden zakázala zadržování dalších migrantů v tomto zařízení, federální vláda i floridský guvernér Ron DeSantis se snaží tento verdikt zvrátit, napsala AP.
 
Proti provozu střediska, které se stalo jedním ze symbolů protimigračního tažení prezidenta Donalda Trumpa, se postavily organizace na ochranu životního prostředí, podle kterých zařízení ohrožuje národní park a tamní chráněné živočichy a rostliny. Soudkyně jim vyšla vstříc, proti čemuž se odvolala floridská samospráva a federální vláda požádala soudkyni o odklad platnosti jejího rozhodnutí.

Šéf floridského odboru krizového řízení Kevin Guthire však v e-mailu z 22. srpna napsal o středisku, že "za pár dní zřejmě budeme na nulovém počtu osob". Soudkyně stanovila na ukončení provozu lhůtu 60 dní.

Zadržovací středisko bylo v červnu narychlo postaveno za pouhých osm dnů na téměř nevyužívané přistávací dráze v mokřadech Everglades na Floridě, kde žijí mimo jiné aligátoři a krajty. Do velkých bílých stanů běžně používaných při přírodních katastrofách byly umístěny drátěné klece s dvoupatrovými postelemi.

Zadržení migranti agentuře AFP popsali zařízení jako špinavé místo, kde je s nimi špatně zacházeno, jsou porušována jejich práva a nedostává se jim dostatečné lékařské péče. V prostoru bez oken téměř nevidí sluneční světlo a žijí pod neustále svítícími zářivkami, bez hodin nebo čehokoli jiného, podle čeho by mohli počítat dny.

Provoz zařízení by podle odhadů stál 450 milionů dolarů (9,5 miliard Kč) ročně a úřady tvrdí, že by mohlo pojmout až 5000 osob. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti projekt plánovalo z velké části financovat z peněz vyčleněných na program Federální agentury pro krizové situace (FEMA) na ubytování a služby.

Výstavba zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra města Miami, znepokojila ekology i ochránce lidských práv. Ti projekt odsoudili jako krutý a nelidský.

Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů (212 miliard Kč) na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků či krokodýlů amerických. Park je také klíčový pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
