Trumpova vláda zvyšuje vstupné do národních parků pro zahraniční turisty
Ministr vnitra Doug Burgum v příspěvku na sociální síti X uvedl, že opatření zajistí, aby američtí daňoví poplatníci "nadále měli přístup za přijatelné ceny, zatímco zahraniční návštěvníci budou přispívat spravedlivým dílem na údržbu a vylepšování našich parků pro budoucí generace."
"Američané na prvním místě," stojí v příspěvku Bílého domu na X o novém vstupném. Jeho zavedení navazuje na červencový výnos prezidenta Trumpa, v němž národním parkům nařídil zvýšit vstupné pro zahraniční turisty.
Opatření se týká také národních parků Acadia, Bryce Canyon, Grand Canyon, Glacier, Sequoia a Kings Canyon, Grand Teton, Yellowstone a Zion.
Jonathan Farrington, šéf úřadu pro cestovní ruch okresu Yosemite Mariposa, deníku The Washington Post (WP) sdělil, že okres je závislý na zahraničních turistech, kteří tvoří 25 procent návštěvníků kalifornského národního parku Yosemite. Polovina pracovních míst v okrese podle něj souvisí s cestovním ruchem.
Národní park Yellowstone uvádí, že v roce 2024 pocházelo téměř 15 procent jeho návštěvníků ze zahraničí, což byl pokles oproti 30 procentům v roce 2018.
Spojené státy se připojí k řadě dalších zemí, které zahraničním turistům účtují vyšší vstupné do národních parků než místním obyvatelům. Jsou mezi nimi například Thajsko, Rwanda, Tanzanie, Chile a Ekvádor, píše WP. Mnoho dalších zemí vstupné neúčtuje. V Česku je vstup do národních parků zdarma, s výjimkou několika exponovaných míst.
