https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/trumpova-vlada-zvysuje-vstupne-do-narodnich-parku-pro-zahranicni-turisty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Trumpova vláda zvyšuje vstupné do národních parků pro zahraniční turisty

26.11.2025 05:32 (ČTK)
Národní park Yosemite
Národní park Yosemite
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Aftab Uzzaman / Flickr
Zahraniční návštěvníci amerických národních parků budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané, oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Naopak obyvatelé Spojených států nebudou platit vstupné během takzvaných vlasteneckých dnů, do kterých vláda zařadila Trumpovy narozeniny. Opatření se vztahuje na 11 nejnavštěvovanějších národních parků včetně Yosemite v Kalifornii, Everglades na Floridě či Rocky Mountain v Coloradu.
 
Zahraničním turistům bude od 1. ledna 2026 kromě běžného vstupného do těchto parků účtován nový poplatek ve výši 100 dolarů (2087 Kč), oznámilo v úterý ministerstvo vnitra s tím, že změna je součástí politiky "Amerika na prvním místě". Za roční vstupenku cizinci zaplatí 250 dolarů (5217 Kč), zatímco americké občany a osoby s trvalým pobytem bude nadále stát 80 dolarů (1669 Kč).

Ministr vnitra Doug Burgum v příspěvku na sociální síti X uvedl, že opatření zajistí, aby američtí daňoví poplatníci "nadále měli přístup za přijatelné ceny, zatímco zahraniční návštěvníci budou přispívat spravedlivým dílem na údržbu a vylepšování našich parků pro budoucí generace."

"Američané na prvním místě," stojí v příspěvku Bílého domu na X o novém vstupném. Jeho zavedení navazuje na červencový výnos prezidenta Trumpa, v němž národním parkům nařídil zvýšit vstupné pro zahraniční turisty.

Opatření se týká také národních parků Acadia, Bryce Canyon, Grand Canyon, Glacier, Sequoia a Kings Canyon, Grand Teton, Yellowstone a Zion.

Jonathan Farrington, šéf úřadu pro cestovní ruch okresu Yosemite Mariposa, deníku The Washington Post (WP) sdělil, že okres je závislý na zahraničních turistech, kteří tvoří 25 procent návštěvníků kalifornského národního parku Yosemite. Polovina pracovních míst v okrese podle něj souvisí s cestovním ruchem.

Národní park Yellowstone uvádí, že v roce 2024 pocházelo téměř 15 procent jeho návštěvníků ze zahraničí, což byl pokles oproti 30 procentům v roce 2018.

Spojené státy se připojí k řadě dalších zemí, které zahraničním turistům účtují vyšší vstupné do národních parků než místním obyvatelům. Jsou mezi nimi například Thajsko, Rwanda, Tanzanie, Chile a Ekvádor, píše WP. Mnoho dalších zemí vstupné neúčtuje. V Česku je vstup do národních parků zdarma, s výjimkou několika exponovaných míst.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Galapágy Foto: Pedro Szekely Flickr Ekvádor nenabídne USA, aby umístily vojenskou základnu na Galapágách Ropovod Foto: nbonzey Flickr Trumpova administrativa schválila další těžbu ropy a plynu na Aljašce Foto: 2011 Gage Skidmore Flickr Klimatická změna je největší podvod na světě, uvedl Trump v OSN

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist