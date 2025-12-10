https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/americka-epa-smazala-zminky-o-zmene-klimatu-zpusobene-clovekem-ze-sveho-webu
Americká EPA smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu

10.12.2025 17:15 (ČTK)
Diskuse: 23
Tepelná elektrárna u Michiganského jezera ve Spojených státech
Tepelná elektrárna u Michiganského jezera ve Spojených státech
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ralf Broskvar / Shutterstock
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy přispívající tomuto jevu, jako je sopečná aktivita a změny ve sluneční aktivitě. Píše o tom deník The Washington Post (WP).
 
"Myslím, že jde o jeden z nejdramatičtějších případů cenzury, které jsme v oblasti klimatu zaznamenali," uvedl Daniel Swain, klimatický vědec z Kalifornské univerzity. Čím dál více webových stránek na toto téma podle něj zcela mizí z internetu, případně je nahrazují nesprávné informace.

Ještě v říjnu stránka agentury o příčinách změny klimatu uváděla vyjádření Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) o tom, že "je nezpochybnitelné, že lidský vliv způsobil oteplení atmosféry, oceánů a pevniny." Toto jasné stanovisko nyní bylo z webu EPA smazáno. Agentura rovněž smazala stránku popisující klíčové ukazatele změny klimatu, a to stoupající hladinu moří a ubývající arktický led.

Americký prezident Donald Trump opakovaně vystupuje proti obnovitelné energii, volá po větší těžbě na území Spojených států a jeho administrativa učinila škrty ve výzkumu a vývoji, jejichž cílem je zmírnit dopady klimatické změny, připomíná agentura AFP.

"Na rozdíl od předešlých administrativ se Trumpova EPA soustředí na ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň podporuje velký americký vzestup, nikoliv levicové politické agendy," sdělila WP tisková mluvčí agentury Brigit Hirschová.

EPA rovněž z webu smazala odpovědi na často kladené otázky jako "Existuje mezi vědci shoda, že lidská činnost způsobuje dnešní změnu klimatu?" a otázky ohledně toho, jaký dopad může mít změna klimatu na lidské zdraví. Z webu rovněž zmizely informace o dopadu změny klimatu na zdraví dětí a osob s nízkými příjmy.

Online diskuse

Všechny komentáře (23)
Jaroslav Řezáč

10.12.2025 18:53
potřebujou vytáhnout peníze z každého za každou cenu, proto máme ETS. Je to černá díra. Nedává žádný smysl... lidi to pochopí, jak je systém okrádá, až jim přijdou složenky.
PH

Pavel Hanzl

10.12.2025 21:55 Reaguje na Jaroslav Řezáč
ETS2 je příjem státu, stejně jako ETS1 a my z toho finacujeme elektrifikaci železnic a dost dalších programů.
Ale neboj, v příští vládě to ukradne celý, na to je fakt kadet.
Jaroslav Řezáč

11.12.2025 06:16 Reaguje na Pavel Hanzl
pak se bavíme o levicové politice, která tu byla 40 let před 89. A v Číně pořád.
Pokud máme pokračovat v přerozdělování, tak jsme v 89. nemuseli dělat nic, ani bourat RVHP, neb mezi nima není žádný rozdíl.
sv

s v

11.12.2025 11:39 Reaguje na Jaroslav Řezáč
A to sis vycucal z kterýho prstu? Chceš zas plánovat na kus kolik se v republice vyrobí hřebíků, dotovat soudruhy v kremlu a mít nekonvertibilní měnu?
PH

Pavel Hanzl

11.12.2025 12:36 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pojmy pravice - levice v naší politice už dávno zmizely a s globalizací se musí znovu definovat i v Evropě. Za komára jsme nebyli nijak levicoví, vládl tu ruský feudalismus a RVHP byla paraekonomická organizace, řízená socialistickou ekonomií, která byla od základu nesmyslná a proto tak mohutně zbankrotovala. S dnešním stavem to nemá nic společného.
Anyr

Anyr

10.12.2025 19:56
Je neuvěřitelné, že americká EPA maže ze svého webu zmínky o člověkem způsobené klimatické změně. V době, kdy máme nejvíce vědeckých důkazů v historii, se takové přepisování reality podobá spíš autoritářským režimům než demokratickému státu.

Tohle není „politická preference“ — to je odmítnutí faktů, které ovlivňují životy milionů lidí. Trumpova administrativa opakovaně ukazuje, že pokud se fakta nehodí, prostě se smažou. Lidmi způsobená klimatická změna ale nezmizí tím, že ji někdo odstraní z webu. Jen nám to všem ztíží řešení problému, který už dávno hoří.
PH

Pavel Hanzl

10.12.2025 21:52
To je zcela neskutečný, jak se Amíci podělají před jediným, navíc úplně blbým diktátorem. Já vím, oni nikdy žádnou diktaturu nezažili, ale tohle mi připadá zcela mišuge.....to je mají snad školit Východní Evropani nebo Němčouři?
BM

Břetislav Machaček

11.12.2025 09:11
Toto je názorný příklad "vědců" závislých na investování vědy o kterém
rozhodují politici. Klidně za peníze změní názory na klima podle toho,
co požadují politici. "Nezávislá" věda je chiméra, protože je závislá
na zadavateli, který ji platí a to klidně radikálně, když si to sponzor
žádá. Jednou buší na poplach a podruhé to bagatelizují. Jednou je něco
závadné, pak nezávadné a pak zase závadné a záleží pouze na zadavateli
a sponzoru dané studie. Bohužel slepá víra v takové prodejné vědce se
nevyplácí a nemá smysl jim bezmezně věřit ty rádoby vědecké názory. To
totiž člověk po čase zjistí, že věda vždycky neslouží pouze pravdě,
ale taky lži požadované politiky a investory vědy. Někdy slouží třeba
i reklamě na šunty a ti vědci se ani neomluví za klamavou informaci.
Bez uzardění vystaví nepravdivé posudky a co soudní znalec, tak jiné
podle zadavatele posudku. Nezávislost je vějičkou na naivní občany,
kteří na ni věří do doby, než se s tím setkaní osobně a zjistí, že nezávislost se měří penězi, dosazením do funkcí a jinými benefity.
PE

Petr Elias

11.12.2025 10:22 Reaguje na Břetislav Machaček
Ty mi přijdeš, že fakt nechápeš realitu. :D Za to, že EPA nejednou tak otočila, nemůžou ,,vědci,, ale ten tvůj milovaný stupidní Pomeranč. Vědecká komunita ale s tím hlupákem nesouhlasí. :D
LM

Ladislav Metelka

11.12.2025 10:39 Reaguje na Břetislav Machaček
Když jde člověku o místo v oboru, který vystudoval a roky v něm pracoval, není to jednoduché rozhodování. Rád bych věřil tomu, že budou dál dělat svou práci, jen ji budou strkat "do šuplíku" a až přerostlá mrkev odejde z úřadu, zase to tam dají...
BM

Břetislav Machaček

11.12.2025 11:37 Reaguje na Ladislav Metelka
Víte ono to může být o opačně. Nedělali ty posudky na něčí
zakázku předtím a nyní už pouze podle sebe? Já beru, že
člověk ke změnám klimatu přispívá, ale klima se tu měnilo
i bez vlivu člověka mnohokrát, když rostly pralesy na
Špicberkách a v Antarktidě. Přesouvala se zemská osa a
taky ten obsah CO2 v atmosféře. Evropa to už ale přehání
a měla by se více zaměřit na přizpůsobení, než na marné
brždění, když zbytek světa toužící po rozvoji nebrzdí,
ale naopak šlape na plyn. Je to stejné jako jít proti
davu sám a tvrdit, že ten dav zastavím s holýma rukama
po zkrachováni průmyslu a totálním zadlužení. Pouze ti
bohatí mohou vzdorovat davu s holýma rukama, ale nikoliv
mít ty holé ruce taky a spoléhat se, že mi neublíží.
LM

Ladislav Metelka

11.12.2025 11:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Měřítka, pane kolego, měřítka... Klima se vždy měnilo a mění v různých časových měřítcích, ale pokud argumentujete pralesy v Antarktidě, tak to je o stamilionech let, pohyby zemské osy o desetitisících nebo statisících let. Jen s tím současným oteplováním, které trvá řádově desítky let, to nic společného nemá.
LM

Ladislav Metelka

11.12.2025 10:32
Je smutné, když se vědecké poznatky ideologicky cenzurují. A obávám se, že u nás ty tlaky budou podobné...
Jan Šimůnek

11.12.2025 11:33
to Anyr 10.12.2025 19:56
Problém je, že "člověkem způsobené globální oteplování" je jen politicko - ideologicky podložený nesmysl. Asi jako "budování beztřídní společnosti" za minulého režimu. Jakmile Trump odstranil mocenskou základnu, o niž se hlasatelé tohoto nesmyslu opírali, rozsypalo se to stejně, jako socialismus v roce 1989 poté, co Gorbačov prohlásil, že místní komunistické vlády prostě nepodpoří,

to Pavel Hanzl 10.12.2025 21:52
USA mají presidentský systém a Trump má velkou podporu obyvatelstva. Po dlouhé době sedí v Bílém domě člověk, který získal nejen většinu volitelů, ale také většinu hlasů občanů. I v EU se rýsuje hranice mezi státy, které zažily socialistickou totalitu, a které ne. Hranici NDR a NSR "stínují" výsledky AfD. Takže pokud by od nás do USA přišli nějací "školitelé", kteří zažili komunistickou diktaturu, tak by jim maximálně mohli říct: "Děláte to správně, jen hustěji a větší kapky."

to Petr Elias 11.12.2025 10:22
A co když je to tak, že skuteční vědci se mohli přestat bát hochštaplerů s klimatem? To, že nějaká "vědecká komunita", napojená politicky a ekonomicky na klimalháře, klimalži podporuje, není relevantní.
Ostatně, v roce 1989 to, co se označovalo za "vědeckou komunitu" podporovalo padající socialistický režim až do generální stávky.

to Ladislav Metelka
11.12.2025 10:32 My přece s tímhle máme historickou zkušenost. Celá "nová sovětská biologie soudruha T. D. Lysenka" byly protlačena silou, a kdo se nechtěl přizpůsobit, byl vyhozen, nebo dokonce (hlavně v SSSR) zlikvidován. Kdysi se mi dostal do rukou sborník "Proti buržoasnímu mendelismu - morganismu" a jeho přečtení mi bylo názornou ukázkou infernality 50. let, kdy se vědci(z nichž jsem některé osobne znal jako své učitele) museli tak šíleně prostituovat s totální pavědou.
Prostě: klimaalarmismus je jakási moderní obdoba lysenkismu. Jakmile tlak na vědce povolí, pak budou dál dělat skutečnou vědu a ne ideologické hámotiny, jako jsou nuceni dělat nyní. A nevědci odejdou.
Cenzuru vědeckých informací už od přelomu tisíciletí provádějí klimaalarmisté. Takže žádná škoda, když si jí užijí taky. A zejména žádná škoda lží, které hlásají.
11.12.2025 10:39 Já to vidím přesně naopak, klimaalarmistická ideologie ztratila v USA značnou část své moci a lidé mohou dělat skutečnou vědu, a ne nesmysly.
Čili té "přerosatlé mrkvi" v podstatě vděčíme za obnovu věd o klimatu v USA. A snad i jinde.
LM

Ladislav Metelka

11.12.2025 11:59 Reaguje na Jan Šimůnek
EPA byla klimaalarmistická? Ale jděte... Ta skutečná věda, kterou tady chcete, je založena na fyzice a fyzika je v tomhle jasná. To Trump se snaží potlačit fyziku a cpe do toho ideologii...
LB

Lukas B.

11.12.2025 12:55 Reaguje na Ladislav Metelka
ok, fyzika (termodynamika) je jasná a její numerické metody taky. to je věda která snese popperovká měřítka. má samozřejmě omezení, komplexnost a problematickou ověřitelnost pokusem velkého měřítka. již mnohokrát diskutováno a nemyslím si, že by mezi námi zela nějaká dramatická propast.
ale na to máme navázány vědy víceméně společenské, které se dají ohýbat zcela libovolně a zcela libovolně vyzobávají a interpretují výsledky té fyziky.
JH

JH

11.12.2025 16:38 Reaguje na Ladislav Metelka
Problém je, že Šimůnek je jen politicko - ideologicky podložený nesmysl.
PE

Petr Elias

11.12.2025 12:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Když ty někomu říkáš ,,skutečný vědec,, , tak to bude kolosální pitomec. :) Žvahlave.
Jan Šimůnek

11.12.2025 12:55
to Ladislav Metelka 11.12.2025 11:59
Přinejmenším uveřejňovala klimaalarmistické lži, které nyní byly smazány.

to Pavel Hanzl 11.12.2025 12:36
Pojmy pravice a levice nezmizely:
Levice: Vysoká role státu, občan totálně veden státem, v extrémním případě v pozici vězně koncentračního tábora nebo obyvatele Severní Koree. Sem směřuje řada aktivit EU. A "ekologie", včetně "klimatologie" tomu dává ideologickou záminku: "Občane, pokud nebudeš poslouchat naše vůdce a nebudeš platit nesmysly jak mourovatej, tak nastane světová katastrofa a všichni shoříme."
Pravice: Nízká role státu, jeho minimální zasahování do činnosti občanů (takže mj. žádná cenzura na způsob EU), žádné totalitní ideologie, snad vyjma náboženství.
LM

Ladislav Metelka

11.12.2025 15:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak víte, že to byly lži?
Jan Šimůnek

11.12.2025 19:01
to Ladislav Metelka 11.12.2025 15:55
1. Vzhledem k tomu, že alarmistické "zvěsti" jsou až na pár výjimek podvody, desinformace a manipulace, lze předpokládat, že tam byly hlavně tyhle věci.
2. Téze o katastrofálním oteplování, způsobovaném antropogenní produkcí CO2, není popperovsky falsifikovatelná, tudíž je to jen takový blábol, akorát pro záškoláky s psychiatrickou diagnózou.
3. V některých státech EU se pravdivé informace o klimatu a jeho dynamice cenzurují a jejich šiřitelé jsou soudně pronásledováni. Přesně takto si počínají totalitní režimy při potlačování pravdivých informací (je dost zajímavé, že pro potlačování nepravdivých informací tyto techniky snad nikdy v historii nebyly použity).
4. A jistě je důležitý i fakt, že přímý, jednoznačný a nevyvratitelný důkaz antropogennosti současné klimatické změny nikdy nebyl podán (už proto, že jinak by ho byly plné sdělovací prostředky a s trochou nadsázky by se člověk bál zvednout dekl na WC, aby na něj ten důkaz nevykoukl).
5. Jistěže rovněž silný, byť nepřímý, důkaz absence obav z klimatické katastrofy je chování ekologických organizací, které bojují za opatření:
a) zvyšující produkci CO2
b) zvyšující produkci dalších skleníkových plynů (někdy spolu s CO2)
Z toho plyne, že se jejich vůdci nějaké klimatické katastrofy nebojí, že je to pro ně jen lukrativní džob.

MMCH, spočítal někdo v tom slavném IPCC, kolik CO2 vyrobí horká zálohaa za OZE, a zda náhodou to není víc, než kdyby rovnou tu energii vyráběla (z uhlí, pochopitelně)?
LM

Ladislav Metelka

11.12.2025 19:52 Reaguje na Jan Šimůnek
1. To není důkaz, jen Vaše domněnka.
2. Je, to akorát Vy něco nechápete.
3. Taky není důkaz.
4. Byl, doporučuji studovat fyziku. Ten proces se dokonce používá k měření koncentrací CO2. Hledejte NDIR (Non-Dispersive Infrared Spectroscopy)
5. Ani to není důkaz.
Něco dalšího?
Jan Šimůnek

11.12.2025 22:19
to Ladislav Metelka 11.12.2025 19:52
ad 1 Podloženo spoustami afér od Mannovy hokejky po nedávný skandál v GB s teplotami z meteorologických budek, které již neexistovaly, někdy desítky let, ale věštily šílené oteplení.
ad 2 Je mi líto, IPCC (nebo někdo) by musel jasně definovat rozmezí hodnot, uvnitř kterého klimaalarmistickýá hypotéza platí a mimo ně, pokud se naměří, neplatí. Což neexistuje.
Zatím to funguje tak, že pokud se otepluje, je to důkaz globálního oteplení, pokud se ochlazuje, je to důkaz globálního oteplení, pokud se teploty nemění, je to důkaz blížícího se naprosto katastrofálního globálního oteplení (s trochou nadsázky a drobným problémem: IPCC zatím globální teplotu definovanou nemá, takže může blábolit ad libidum).
ad 3 a 5 Jsou to prostě velmi silné nepřímé důkazy, které mj. podporují bod 1
ad 4. Je mi líto, růst hladin CO2 není důkazem antropogenního oteplování. A navíc váš odkaz je nasycen spoustou komerčních výstupů, což také snižuje jeho důvěryhodnost.
Něco dalšího?
