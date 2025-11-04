https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekvador-nenabidne-usa-aby-umistily-vojenskou-zakladnu-na-galapagach
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekvádor nenabídne USA, aby umístily vojenskou základnu na Galapágách

4.11.2025 01:33 | QUITO (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pedro Szekely / Flickr.com
Ekvádorská vláda nakonec nenabídne Spojeným státům, aby umístily svou vojenskou základnu na Galapágách. Podle agentury AFP to řekl ekvádorský prezident Daniel Noboa, který dříve tuto možnost nevyloučil. O možnosti, že by Spojené státy měly znovu vojenskou základnu v Ekvádoru, budou občané této země hlasovat v polovině listopadu.
 
V předchozích dnech média uváděla, že mezi zvažovanými lokalitami pro umístění americké vojenské základy, je i řídce osídlený ostrov Baltra. Ten je součástí Galapážských ostrovů, které představují jedinečný ekosystém na světové úrovni.

Možnost podle agentury AFP vzbudila silnou kritiku právě kvůli ochraně přírody. "Baltra byla vyloučena," uvedl Noboa. Podle něj vláda Spojeným státům nabídne dvě lokality: města Manta, kde USA již základnu měly, a Salinas.

Ekvádorská ústava od roku 2009 obsahuje zákaz zřídit zahraniční vojenské základy v zemi. Noboa se snaží zákaz zrušit a o věci rozhodnou Ekvádořané v referendu, které se uskuteční v neděli 16. listopadu. Umístění americké vojenské základny by podle ekvádorské vlády mohlo pomoci této zemi v potírání aktivit drogových organizací, které stojí za prudkým nárůstem násilné kriminality.

Souostroví Galapágy, které leží asi 1000 kilometrů od ekvádorské pevniny, tvoří dvě desítky sopečných ostrovů. Začátkem 19. století se staly "přírodovědnou laboratoří" britského vědce Charlese Darwina, který právě tam došel k poznatkům klíčovým pro svou evoluční teorii. V roce 1978 byly Galapágy kvůli unikátní fauně a flóře prohlášeny přírodním dědictvím UNESCO. Posléze ale tato organizace oznámila, že ekosystémy souostroví vážně ohrožují invazivní druhy a turistika.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ropovod Foto: nbonzey Flickr Trumpova administrativa schválila další těžbu ropy a plynu na Aljašce Foto: 2011 Gage Skidmore Flickr Klimatická změna je největší podvod na světě, uvedl Trump v OSN Krokodýl v Everglades. Foto: Allie_Caulfield Flickr Odvolací soud rozhodl, že provoz a rozšíření detenčního centra na Floridě může pokračovat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 59

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 89

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 24

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 26

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 41

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist