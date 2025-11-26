https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deti-zeme-uspely-u-soudu-ve-sporu-o-prelozku-silnice-i-9-na-ceskolipsku
Děti Země uspěly u soudu ve sporu o přeložku silnice I/9 na Českolipsku

26.11.2025 04:28 | ČESKÁ LÍPA (ČTK)
Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země uspěli u Krajského soudu v Liberci s námitkami k připravované přeložce silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku. Soud zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), které v roce 2024 povolilo škodlivý zásah stavby do biotopů, soud věc vrátil k novému projednání, informoval předseda Dětí Země Miroslav Patrik.
 
Sporný více než deset kilometrů dlouhý úsek plánované silnice I/9 z Dolní Libchavy do Nového Boru je součástí obchvatu, který by měl po dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí. Práce na projektu začaly v roce 2008 a podle původních plánů po něm měla první auta projet už před devíti lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), hotová je část první etapy a pracuje se na druhé.

Trasa dalšího připravovaného úseku vede z více než poloviny přes území CHKO České středohoří. "Ze tří bodů žaloby jsme uspěli u dvou. Jednak nebyly uvedeny konkrétní důvody pro zamítnutí našich návrhů vysadit dřeviny do zprovoznění silnice a zavést ekologický deník a jednak nebyl stanoven konkrétní způsob kontroly plnění všech uložených podmínek, neboť byly napojeny jen na kontrolování realizace silnice a nikoliv i zmírňujících a náhradních opatření za zásah," doplnil Patrik k rozsudku.

Krajský soud ale zamítl bod s námitkami, že přeložka nepředstavuje veřejný zájem, který by převažoval nad zájmem ochrany více než pěti desítek cenných druhů rostlin a živočichů. "Podle názoru soudu přeložka silnice I/9 zajistí zvýšení bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy a také sníží koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a intenzity hluku, zejména v České Lípě," dodal předseda Dětí Země. Podle soudu neexistuje lepší řešení.

O obchvatu, který měl v České Lípě odvést dopravu mimo obydlená území, se mluví od 90. let. Město s 36 800 obyvateli je jedním z mála, která obchvat nemají. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14.000 aut. Stavba obchvatu má i další odpůrce, spolu s ekologickými organizacemi se proti ní postavili například lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení pozemků i zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice.

Zatím je hotový úsek, který končí na začátku České Lípy v Dubici, od loňska se pracuje na navazujícím 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy za 544 milionů korun. Hotový má být příští rok. Náklady na navazující úsek z Dolní Libchavy do Nového Boru odhaduje Ředitelství silnic a dálnic ČR na 2,2 miliardy korun, stavbu by chtělo zahájit v roce 2029. ŘSD aktuálně vybírá dodavatele přestavby mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, která je součástí budoucího obchvatu a propojuje silnici I/9 se silnicí I/13.

Online diskuse

