Developeři: Schválení stavebního zákona je dobré také pro zahraniční investory

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jeanette Dietl / Shutterstock "Je velmi důležité, že legislativa byla přijata právě nyní, kdy se musíme připravovat na postpandemické období. Development hraje v ekonomice každého státu velmi důležitou roli, a to jak přímo, tak díky zásadnímu multiplikačnímu efektu také zprostředkovaně," uvedl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Schválení nového stavebního zákona je důležitým signálem pro občany České republiky, pro developery, ale také pro zahraniční investory. Zákon sám o sobě však není řešením všech problémů, které ve stavebnictví jsou. Je ale prvním krokem k jejich postupné nápravě, sdělila Asociace developerů. Zákon má výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Má však řadu kritiků.

Sněmovna dnes zákon schválila proti původnímu vládnímu návrhu tak, že veškeré stavební úřady přejdou pod stát. Budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční úřady. Část opozice ale tento princip odmítá a tvrdí, že to ochromí stavební řízení. Neuspěly návrhy opozičních stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, které prosazovaly, aby část úřadů zůstala při obcích a městech.

"Je velmi důležité, že legislativa byla přijata právě nyní, kdy se musíme připravovat na postpandemické období. Development hraje v ekonomice každého státu velmi důležitou roli, a to jak přímo, tak díky zásadnímu multiplikačnímu efektu také zprostředkovaně," uvedl pro ČTK ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Česko podle něj netrpí jen krizí bydlení, ale i krizí ve výstavbě. Jak dále uvedl, problémem jsou nabobtnalá byrokracie, nekonečná napadání, odvolávání a soudy. A také nedostatečně vybavené úřady. "Normy pro normy, nikoli pro kvalitu výstavby. Zmatek, chaos. To vše přináší pomalou a drahou výstavbu. V soukromém sektoru především bytů, ve veřejném sektoru silnic, dálnic, železnic, infrastruktury obecně. To vše nelze změnit drobnou úpravou, ani více drobnými úpravami. To vše dnes Sněmovna podpořila komplexně," doplnil Kadeřábek.

Podle něj lze ocenit především sjednocení legislativy do jednotné soustavy státní stavební správy, zavedení základních principů integrace, důraz na lhůty v řízení, jakkoli je otázkou, zda optimálně je řešená jejich skutečná vymahatelnost. "Pro všechny, a pro stát především, je důležité prosazení odstranění složitého a neefektivního modelu správního i soudního přezkumu závazných stanovisek a podkladových rozhodnutí či zamezení opakovanému vracení řízení na první stupeň," sdělil dnes Kadeřábek. Velmi pozitivně lze podle něj hodnotit také návrh principu digitalizace.

Schválení zákona vítá rovněž Sdružení pro zahraniční investice. "Jsme si plně vědomi skutečnosti, že návrh nového stavebního zákona není zcela dokonalý, nicméně umožní výrazně zrychlit a zefektivnit výstavbu v České republice. Schválení zákona povede k odbrzdění české ekonomiky, možnosti proinvestovat se z ekonomické krize a modernizaci výstavby," dodal předseda sdružení Kamil Blažek.

Nyní zákon dostane k projednání Senát. Jeho účinnost má nabíhat postupně do 1. července 2023, ale už od ledna příštího roku bude stát moci začít nabírat nové úředníky. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) již dříve řekla, že do státní správy by ze současných stavebních úřadů mohlo přejít 5000 až 6000 lidí. Podle MMR ubude úředníkům až 40 procent agendy.

reklama