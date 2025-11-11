Vláda znovu projedná novelu, která má zamezit tzv. lakování zboží nazeleno

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Vláda v demisi ve středu projedná novelu zákona, která má zamezit klamání o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno, a zároveň přispět k udržitelnější spotřebě. Novelu kabinet schválil letos v srpnu, aby ale byla k dispozici Sněmovně v novém složení, musí se jí zabývat znovu, řekl ČTK mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Marek Vošahlík. Novela, která do právního řádu přenáší směrnice Evropské unie, například zakazuje prezentovat zboží jako šetrné k přírodě, aniž by to výrobce patřičně doložil, nebo záměrně omezovat jeho životnost. Posílit by se mimo jiné měla také informovanost spotřebitelů o možné opravě výrobků.
Směrnice EU reagují na trend, kdy se lidé čím dál více zajímají o udržitelnost výrobků, sdělilo v důvodové zprávě k novele MPO. "Mnohé společnosti jsou si tohoto trendu vědomy, a proto se na trhu objevila řada environmentálních tvrzení, která však nejsou vždy podložená, a mohou tak spotřebitele klamat a ovlivňovat jejich rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinili," doplnilo MPO.
Seznam 27 praktik, které jsou zakázané za všech okolností, novela rozšiřuje o dalších 12. Záměrným omezováním životnosti se rozumí například to, že výrobce nebude dodávat zboží se softwarem, který by ho kazil.
Lidé by měli být podle novely zákona také patřičně informováni o tom, zda je zboží možné opravit. Cílem je zároveň zvýšit motivaci spotřebitelů, aby si opravu v případě pokažení výrobku zvolili. Pomoci má tomu delší záruční doba. "V případě opravy výrobku pak prodávající nebude odpovídat za vadné plnění po dva roky od koupě, ale po dobu tří let od koupě, respektive převzetí výrobku spotřebitelem," uvedlo MPO.
Návrh MPO upravuje zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. V obou případech činí nejvyšší možná pokuta za použití nekalých obchodních praktik nebo nedodržení informačních povinností pět milionů korun.
Novela by podle materiálů předložených ministerstvem měla nabýt účinnosti postupně během příštího roku.
