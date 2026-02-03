Opoziční poslanci navrhli zákonné podmínky pro soustavy domovních čistíren
"Navrhovaná právní úprava vychází z potřeby vytvořit jednotný rámec pro provozování soustav domovních čistíren odpadních vod, které se staly významným prvkem vodohospodářské infrastruktury zejména v menších obcích," uvedli předkladatelé v čele někdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) v důvodové zprávě. Stejný návrh byl v minulém volebním období součástí širší vládní novely vodního zákona, která cílila zejména na usnadnění povolování staveb na ochranu před povodněmi. Sněmovna předlohu nestihla projednat.
Vlastníkem soustavy by mohla být podle poslanecké novely obec nebo firma ovládaná z více než poloviny územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, zpravidla vodárenská společnost. Provozovatel soustavy by musel mít pracovníka s odbornou způsobilostí, konkrétně se stanoveným vzděláním a praxí. Vlastník či provozovatel by kvůli kontrole, údržbě, stavebních úpravám a v případě poruchy dostal zákonné oprávnění vstoupit na cizí pozemek, na kterém se čistírna nachází, stojí v návrhu.
Za provozování soustavy domovních čistíren odpadních vod bez osoby s odbornou způsobilosti by podle novely hrozila pokuta až 500 000 korun. Až stotisícovou sankci by mohly úřady uložit za neoznámení vstupu na cizí pozemek, na kterém se čistírna nachází.
Michal Ukropec3.2.2026 05:44
Emil Bernardy3.2.2026 07:35 Reaguje na Michal Ukropec
Mám dobrého známého starostou malé obce kde vybudovali ČOV a toto velmi prodražuje její provoz.Topíme elektřinou měli bychom každý rok mít revizi komína,který máme též.
smějící se bestie3.2.2026 08:05 Reaguje na Michal Ukropec
kdy rodinné domy byly stavěny svépomocí v letech 1975 až 1985, musely mít dvoukomorové septiky s přístupem k vyvážení, když po 35letech po nastěhování konečně město zavádělo pitnou vodu a tlakovou kanalizaci, musel mít každý dům svojí přípojku na ní,
samozřejmě nutno zaplatit a přitom by stačilo -
napojit přepady ze septiků do jedné čistírny za celou ulici, no ale byly na to dotace zřejmě i z EU, tak na co to dělat jednoduše a šetřit,
že !