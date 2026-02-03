https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/opozicni-poslanci-navrhli-zakonne-podminky-pro-soustavy-domovnich-cistiren
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Opoziční poslanci navrhli zákonné podmínky pro soustavy domovních čistíren

3.2.2026 01:35 (ČTK)
Diskuse: 4
Domovní čistírna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pavel Ševela / Wikimedia Commons
Skupina opozičních poslanců navrhla uzákonění podmínek pro provoz soustav domovních čistíren odpadních vod. Cílem novely je podle předkladatelů z řad klubů KDU-ČSL, STAN a Pirátů zajištění odborného provozování těchto čistíren, možnosti kontroly a dohledu a zvýšení ochrany životního prostředí. Předlohu nejprve posoudí vláda.
 
Soustavy domovních čistíren odpadních vod jsou alternativou k běžným kanalizacím s centrálními čistírnami. Budují se tam, kde klasické čistírny nejsou ekonomicky výhodné. Na dotacích na výstavbu domovních čistíren vyčlenilo ministerstvo životního prostředí pro obce za posledních deset let více než miliardu korun.

"Navrhovaná právní úprava vychází z potřeby vytvořit jednotný rámec pro provozování soustav domovních čistíren odpadních vod, které se staly významným prvkem vodohospodářské infrastruktury zejména v menších obcích," uvedli předkladatelé v čele někdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) v důvodové zprávě. Stejný návrh byl v minulém volebním období součástí širší vládní novely vodního zákona, která cílila zejména na usnadnění povolování staveb na ochranu před povodněmi. Sněmovna předlohu nestihla projednat.

Vlastníkem soustavy by mohla být podle poslanecké novely obec nebo firma ovládaná z více než poloviny územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, zpravidla vodárenská společnost. Provozovatel soustavy by musel mít pracovníka s odbornou způsobilostí, konkrétně se stanoveným vzděláním a praxí. Vlastník či provozovatel by kvůli kontrole, údržbě, stavebních úpravám a v případě poruchy dostal zákonné oprávnění vstoupit na cizí pozemek, na kterém se čistírna nachází, stojí v návrhu.

Za provozování soustavy domovních čistíren odpadních vod bez osoby s odbornou způsobilosti by podle novely hrozila pokuta až 500 000 korun. Až stotisícovou sankci by mohly úřady uložit za neoznámení vstupu na cizí pozemek, na kterém se čistírna nachází.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (4)
MU

Michal Ukropec

3.2.2026 05:44
Mám domovní čistírnu. Nechápu jak se mohu dostat do " soustavy " a proč.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

3.2.2026 07:35 Reaguje na Michal Ukropec
"možnosti kontroly a dohledu a zvýšení ochrany životního prostředí".
Mám dobrého známého starostou malé obce kde vybudovali ČOV a toto velmi prodražuje její provoz.Topíme elektřinou měli bychom každý rok mít revizi komína,který máme též.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

3.2.2026 08:05 Reaguje na Michal Ukropec
Naše ulice,
kdy rodinné domy byly stavěny svépomocí v letech 1975 až 1985, musely mít dvoukomorové septiky s přístupem k vyvážení, když po 35letech po nastěhování konečně město zavádělo pitnou vodu a tlakovou kanalizaci, musel mít každý dům svojí přípojku na ní,
samozřejmě nutno zaplatit a přitom by stačilo -
napojit přepady ze septiků do jedné čistírny za celou ulici, no ale byly na to dotace zřejmě i z EU, tak na co to dělat jednoduše a šetřit,
že !
Odpovědět

Jan Čermák

3.2.2026 06:19
Buzerace a způsob jak obohatit osoby s odbornou způsobilosti. Domovní ČOV by měli podporovat ne pokutovat. Návrh je úplně mimo realitu.
Odpovědět
 
