Vláda schválila novelu, která má zamezit takzvanému lakování zboží nazeleno

12.11.2025 19:31 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Pxhere
Vláda v demisi dnes schválila novelu zákona, která má zamezit klamání o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno, a zároveň přispět k udržitelnější spotřebě. Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu. Novela, která do českého právního řádu přenáší směrnice Evropské unie, například zakazuje prezentovat zboží jako šetrné k přírodě, aniž by to výrobce patřičně doložil, nebo záměrně omezovat jeho životnost. Posílit by se mimo jiné měla také informovanost spotřebitelů o možné opravě výrobků.
 
Kabinet novelu už jednou schválil letos v srpnu. Aby se jí však mohla zabývat i Sněmovna v novém složení vzešlá z říjnových voleb, musela ji vláda projednat znovu.

Směrnice EU reagují na trend, kdy se lidé čím dál více zajímají o udržitelnost výrobků, uvedlo v důvodové zprávě k novele ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). "Mnohé společnosti jsou si tohoto trendu vědomy, a proto se na trhu objevila řada environmentálních tvrzení, která však nejsou vždy podložená, a mohou tak spotřebitele klamat a ovlivňovat jejich rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinili," doplnilo MPO.

Seznam 27 praktik, které jsou zakázané za všech okolností, novela rozšiřuje o dalších 12. Záměrným omezováním životnosti se rozumí například to, že výrobce nebude dodávat zboží se softwarem, který by ho kazil.

Lidé by měli být podle novely zákona také patřičně informováni o tom, zda je zboží možné opravit. Cílem je zároveň zvýšit motivaci spotřebitelů, aby si opravu v případě pokažení výrobku zvolili. Pomoci má tomu delší záruční doba. "V případě opravy výrobku pak prodávající nebude odpovídat za vadné plnění po dva roky od koupě, ale po dobu tří let od koupě, respektive převzetí výrobku spotřebitelem," uvedlo MPO.

Návrh MPO upravuje zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. V obou případech činí nejvyšší možná pokuta za použití nekalých obchodních praktik nebo nedodržení informačních povinností pět milionů korun.

Novela by podle materiálů předložených ministerstvem měla nabýt účinnosti postupně během příštího roku.

