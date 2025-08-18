https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-projedna-novelu-ktera-ma-zamezit-tzv.lakovani-zbozi-nazeleno
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vláda projedná novelu, která má zamezit tzv. lakování zboží nazeleno

18.8.2025 01:31 | TATROVICE (SOKOLOVSKO) (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zamezit klamání o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno, a zároveň přispět k udržitelnější spotřebě má novela zákona, kterou ve středu projedná vláda. Novela například zakazuje prezentovat zboží jako šetrné k přírodě, aniž by to výrobce patřičně doložil, nebo záměrně omezovat jeho životnost.
 
Posílit by se mimo jiné měla také informovanost spotřebitelů o možné opravě výrobků. Návrh, který předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), přenáší do českého právního řádu směrnice Evropské unie (EU).

Vzhledem k volbám do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční na začátku října, však není jisté, zda poslanci stihnou novelu projednat. Během prázdnin není schůze v plánu, jednací sál se renovuje. Pokud se ještě poslanci před volbami sejdou, tak nejspíš až v září.

Směrnice EU podle MPO reagují na trend, kdy se lidé čím dál více zajímají o udržitelnost výrobků. "Mnohé společnosti jsou si tohoto trendu vědomy, a proto se na trhu objevila řada environmentálních tvrzení, která však nejsou vždy podložená, a mohou tak spotřebitele klamat a ovlivňovat jejich rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinili," sdělilo MPO v důvodové zprávě k novele. Z kontrol provedených v letech 2014 a 2020 podle úřadu vyplývá, že více než polovina tvrzení o dopadech výrobků na životní prostředí byla napříč EU nejasná, zavádějící nebo nepodložená.

Seznam 27 praktik, které jsou zakázané za všech okolností, novela podle MPO rozšiřuje o dalších 12.

Záměrným omezováním životnosti se rozumí například to, že výrobce nebude dodávat zboží se softwarem, který by ho kazil. Zakázány mají být i nepravdivé informace o tom, že k výrobku jsou potřeba jen originální díly, nebo, že je zboží vyrobeno z recyklovatelného materiálu, když ve skutečnosti se to týká jen jeho části, třeba obalu.

"Prezentovat by se rovněž měla jen taková tvrzení, která spotřebitele neklamou o dosahování lepších výsledků, než je běžnou praxí v daném odvětví. Například, že výrobek neobsahuje určitou látku, která je však legislativou pro daný produkt zakázaná," sdělil resort.

Lidé by měli být podle novely zákona také patřičně informováni o tom, zda je zboží možné opravit. Cílem je zároveň zvýšit motivaci spotřebitelů, aby si opravu v případě pokažení výrobku zvolili. Pomoci má tomu delší záruční doba. "V případě opravy výrobku pak prodávající nebude odpovídat za vadné plnění po dva roky od koupě, ale po dobu tří let od koupě, respektive převzetí výrobku spotřebitelem," uvedlo MPO. Obchodníkovi novela dále ukládá povinnost seznámit zákazníky s případnými možnostmi ekologičtějších způsobů dodání, třeba elektrickými vozy.

Návrh MPO upravuje zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. V obou případech činí nejvyšší možná pokuta za použití nekalých obchodních praktik nebo nedodržení informačních povinností pět milionů korun.

Novela si podle úřadu vyžádá zaškolení nových specialistů. "Finanční prostředky budou čerpány v rámci rozpočtových kapitol příslušných úřadů bez nároků na jejich dodatečné navýšení. Případná personální potřeba bude řešena v rámci stávajících limitů počtu pracovních míst a objemu prostředků na platy daných kapitol," dodal resort.

Novela by měla nabýt účinnosti postupně během příštího roku. Vládě se předkládá bez rozporu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
