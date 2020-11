Diamo zkouší na ostravské haldě Heřmanice speciální metodu sanace Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Štefek / Petr Štefek / Wikimedia Commons Halda Heřmanice se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava. Rozkládá se na ploše 65 hektarů. Sanace haldy trvá už asi 15 let. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Státní podnik Diamo testuje na ostravské haldě Heřmanice speciální metodu sanace. Chce zajistit bezpečné odtěžování prohořívající hlušiny, a tím zbavit haldu největšího problému. ČTK to dnes sdělila mluvčí Diama Jana Dronská. Podnik Diamo má na starosti zahlazování následků hornické činnosti. Heřmanická halda neboli odval patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Haldu tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Halda uvnitř už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. "Naším cílem je zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita," uvedl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Petr Kříž. Nyní se podnik zaměřuje na termicky aktivní část haldy. "Vyžaduje speciální přístup, abychom zajistili bezpečné podmínky pro práci našich zaměstnanců a strojů při odtěžování materiálu. Pilotní injektážní zkouška nám pomůže ověřit plánovaný postup" uvedl Kříž. Během pilotní injektážní zkoušky firma vytvořila kontrolní pole se 180 vrty naplněnými dvěma druhy směsi. "Vrty jsou rozmístěny do šachovnice, mají různou hloubku od čtyř do 5,5 metru a mezi sebou různé vzdálenosti od jednoho do 2,5 metru," uvedla Dronská. Vznikla čtyři zkušební pole, v každém z nich je sonda, která bude v následujících měsících měřit teplotu v odvalu. Počáteční měření ukázalo, že teploty ve čtyřmetrové hloubce se pohybují od 50 do 320 stupňů Celsia. "Po dobu jednoho roku budou pracovníci státního podniku monitorovat a vyhodnocovat, jak injektáže snižují termickou aktivitu. Následně stanoví nejefektivnější variantu pro další postup sanace této části odvalu," uvedla mluvčí. Prohořívání haldy se přes řadu sanačních zásahů a opatření dosud nepodařilo zastavit, pouze utlumit. "Proto nyní Diamo připravuje sanaci střední části odvalu, která je nejvíce postižená termickou aktivitou. Za nejvhodnější se považuje princip postupného zchlazování a odtěžování termicky aktivního materiálu, který se po vychlazení může dále využívat při sanačních a rekultivačních aktivitách," uvedla Dronská. Průměrná výška haldy je 30 metrů. Podnik dnes upřesnil, že v části, na kterou se nyní chce Diamo zaměřit, je ale odval jednou tak vysoký. Po odtěžování se tam výška haldy zhruba o 30 metrů sníží. "Musí se především omezit přístup vzduchu do tělesa odvalu," uvedl náměstek ředitele závodu Odra Bronislav Šrámek. Sanace střední části odvalu je tak koncipována jako řízené tlumení vnitřního požáru a postupné rozebírání odvalového tělesa. Povrch skrývané vrstvy se musí ochladit na teplotu bezpečnou pro práci strojů i lidí, tedy nižší než 60 stupňů Celsia. Diamo pokračuje v sanaci a rekultivaci i v dalších částech haldy. Z měření vyplývá, že sanace nezhoršuje výrazně kvalitu ovzduší. V létě podnik provedl biologickou rekultivaci zhruba pětihektarového území, kde přepracovanou hlušinu vytvaroval do požadovaného tvaru, překryl vrstvou zeminy a osel trávou. Na jaře tam bude následovat výsadba dřevin. Východní a jihovýchodní část haldy prošly rekultivací už dříve. Halda Heřmanice se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava. Rozkládá se na ploše 65 hektarů. Sanace haldy trvá už asi 15 let. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

