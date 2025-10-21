https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/experti-nejvetsimi-znecistovateli-jsou-spolana-neratovice-a-elektrarna-pocerady
Experti: Největšími znečišťovateli jsou Spolana Neratovice a elektrárna Počerady

21.10.2025 19:39 | PRAHA (ČTK)
Letecký pohled na Spolanu v Neratovicích a Libiši
Letecký pohled na Spolanu v Neratovicích a Libiši
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Hynek Moravec / Wikimedia Commons
Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně sestavuje z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). V loňském roce dominovaly ve znečištění provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje a Vysočiny. K hlavním zdrojům znečištění patřily chemičky, výrobci plastů, uhelné elektrárny a dřevozpracující provozy.
 
Emise nebezpečných látek v ČR podle organizace převážně klesají. Jde o emise skleníkových plynů, rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek, reprotoxických látek, plynů způsobujících kyselé srážky, rtuti a dalších těžkých kovů. Výjimkou z celkového poklesu jsou emise rakovinotvorného a mutagenního formaldehydu a látek nebezpečných pro vodní organismy.

Podle Nikoly Jelínek z Arniky se nedá jednoznačně říct, co má vliv na pokles emisí. "Vliv mají ale určitě také zákony, které stanovují pro provozovatele a firmy emisní limity, které se mohou v průběhu let zpřísňovat," řekla ČTK.

"Domníváme se, že k trvalému snižování emisí škodlivých látek z průmyslových provozů přispěly i naše žebříčky, které jim poskytují srovnání s ostatními znečišťovateli a přispívají k informovaností občanů o míře vypouštěných škodlivých látek z konkrétních provozů," uvedl Jindřich Petrlík z organizace Arnika.

Za znepokojivé organizace označila nárůsty emisí formaldehydu ze dvou dřevozpracujících podniků v Lukavci na Vysočině a nárůst emisí dioxinů z teplárny Veolia v Přerově.

Nejvíce rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných emisí loni do ovzduší podle Arniky vypustila Spolana Neratovice, za emise mutagenních látek jí patří také první místo v žebříčku znečišťovatelů.

První tři příčky znečišťovatelů emisemi oxidu uhličitého obsadily uhelné elektrárny Tušimice, Počerady a Prunéřov. Všechny se nacházejí v Ústeckém kraji. Také se umístily v žebříčku kvůli emisím rtuti a emisím prachu. Devět z deseti největších zdrojů emisí rtuti do ovzduší tvoří uhelné elektrárny a teplárny.

Zpracovatel dehtu a benzolu DEZA Valaššké Meziříčí vypustila nejvíce emisí reprotoxických látek bez oxidu uhelnatého. Látek, které jsou nebezpečné pro vodní organismy, vypustila nejvíce Ústřední čistírna odpadních vod v Praze.

Arnika žebříčky největších znečišťovatelů na základě dat z IRZ připravila letos podvacáté. O znečištění ve svém okolí se lidé dozvědí na webu www.znecistovatele.cz

