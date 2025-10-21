Experti: Největšími znečišťovateli jsou Spolana Neratovice a elektrárna Počerady
Podle Nikoly Jelínek z Arniky se nedá jednoznačně říct, co má vliv na pokles emisí. "Vliv mají ale určitě také zákony, které stanovují pro provozovatele a firmy emisní limity, které se mohou v průběhu let zpřísňovat," řekla ČTK.
"Domníváme se, že k trvalému snižování emisí škodlivých látek z průmyslových provozů přispěly i naše žebříčky, které jim poskytují srovnání s ostatními znečišťovateli a přispívají k informovaností občanů o míře vypouštěných škodlivých látek z konkrétních provozů," uvedl Jindřich Petrlík z organizace Arnika.
Za znepokojivé organizace označila nárůsty emisí formaldehydu ze dvou dřevozpracujících podniků v Lukavci na Vysočině a nárůst emisí dioxinů z teplárny Veolia v Přerově.
Nejvíce rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných emisí loni do ovzduší podle Arniky vypustila Spolana Neratovice, za emise mutagenních látek jí patří také první místo v žebříčku znečišťovatelů.
První tři příčky znečišťovatelů emisemi oxidu uhličitého obsadily uhelné elektrárny Tušimice, Počerady a Prunéřov. Všechny se nacházejí v Ústeckém kraji. Také se umístily v žebříčku kvůli emisím rtuti a emisím prachu. Devět z deseti největších zdrojů emisí rtuti do ovzduší tvoří uhelné elektrárny a teplárny.
Zpracovatel dehtu a benzolu DEZA Valaššké Meziříčí vypustila nejvíce emisí reprotoxických látek bez oxidu uhelnatého. Látek, které jsou nebezpečné pro vodní organismy, vypustila nejvíce Ústřední čistírna odpadních vod v Praze.
Arnika žebříčky největších znečišťovatelů na základě dat z IRZ připravila letos podvacáté. O znečištění ve svém okolí se lidé dozvědí na webu www.znecistovatele.cz
