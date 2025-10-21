Firmy ze žebříčku Arniky poukazují na to, že jejich emise splňují normy
Výrobní procesy v neratovické Spolaně podléhají přísné kontrole a splňují veškeré normy a emisní limity, zdůraznil Pavel Kaidl, mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, do níž Spolana patří.
"Spolaně se také daří dopady své výrobní činnosti na životní prostředí dlouhodobě snižovat. V Česku je ale jediným výrobcem důležité chemické látky zvané kaprolaktam, což se vzhledem k charakteru používaných surovin a chemických látek logicky odráží na jejím postavení v daném žebříčku," uvedl Kaidl.
Mluvčí Unipetrolu zároveň upozornil na to, že výrobu kaprolaktamu a PVC letos Spolana ukončila a dotčené provozy nyní podstupují asanací. "Kvůli přetrvávající nepříznivé makroekonomické situaci, která negativně ovlivňovala konkurenceschopnost Spolany Neratovice, byla v minulém roce zahájena její restrukturalizace a příprava na nové formy podnikání," doplnil.
Také mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková uvedla, že firma elektrárnu Počerady provozuje na základě platných povolení a ve všech ohledech postupuje podle českých zákonů i pravidel EU. "Jakkoli krátká může být životnost jednotlivých uhelných zdrojů, tak po dobu, co ještě zůstanou v provozu, musí plnit legislativní požadavky. Elektrárna Počerady aktuálně splňuje 23 ze 24 přísných emisních limitů EU," zdůraznila Maříková. Objem emisních látek z počeradské elektrárny, která je jedním z největších výrobců energie z uhlí, logicky patří k největším, podotkla.
Valašskomeziříčská chemička DEZA vytváří emise benzenu z drobných zdrojů v jednotlivých provozech, řekl ČTK Pavel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, pod který DEZA spadá. "Tyto emise jsou pod limity definovanými integrovaným povolením. V meziročním srovnání došlo ke snížení emisí zejména kvůli nižšímu množství zpracovávaného benzolu a rovněž efektivnější likvidací odpadních plynů po výměně katalyzátoru," dodal.
DEZA podle Heřmanského zásadně snížila emise benzenu již v 90. letech minulého století. Při ekologizaci výrobních provozů tehdy klesly přibližně o tři čtvrtiny, uvedl. Firma navíc emise nadále snižuje tím, že ve svých provozech průběžně odstraňuje další netěsnosti, dodal mluvčí Agrofertu.
Spolana podle Arniky loni do ovzduší vypustila nejvíce rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných emisí. První tři příčky znečišťovatelů emisemi oxidu uhličitého obsadily uhelné elektrárny Tušimice, Počerady a Prunéřov, které se umístily také v žebříčku kvůli emisím rtuti a prachu. DEZA vypustila nejvíce emisí reprotoxických látek bez oxidu uhelnatého, což je v jejím případě právě benzen. Arnika žebříčky největších znečišťovatelů za předchozí rok letos připravila podvacáté, informace zveřejňuje na webu www.znecistovatele.cz.
