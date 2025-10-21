https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/firmy-ze-zebricku-arniky-poukazuji-na-to-ze-jejich-emise-splnuji-normy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Firmy ze žebříčku Arniky poukazují na to, že jejich emise splňují normy

21.10.2025 19:35 | PRAHA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Martin Vavřík / Wikimedia Commonst
Největší znečišťovatelé ze žebříčku ekologické organizace Arnika uvádějí, že jejich provozy splňují limity dané zákonem nebo povoleními pro jejich fungování. Zástupci firem ve vyjádření pro ČTK také poukazovali na to, že podniky pokračují ve snižování emisí škodlivých látek. O žebříčku, který sestavuje každoročně z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ), dnes Arnika informovala v tiskové zprávě.
 
V loňském roce dominovaly podle Arniky ve znečištění provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje a Vysočiny. Hlavními zdroji znečištění byly chemičky, výrobci plastů, uhelné elektrárny a dřevozpracující provozy. Mezi největší znečišťovatele patří podle žebříčku středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku.

Výrobní procesy v neratovické Spolaně podléhají přísné kontrole a splňují veškeré normy a emisní limity, zdůraznil Pavel Kaidl, mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, do níž Spolana patří.

"Spolaně se také daří dopady své výrobní činnosti na životní prostředí dlouhodobě snižovat. V Česku je ale jediným výrobcem důležité chemické látky zvané kaprolaktam, což se vzhledem k charakteru používaných surovin a chemických látek logicky odráží na jejím postavení v daném žebříčku," uvedl Kaidl.

Mluvčí Unipetrolu zároveň upozornil na to, že výrobu kaprolaktamu a PVC letos Spolana ukončila a dotčené provozy nyní podstupují asanací. "Kvůli přetrvávající nepříznivé makroekonomické situaci, která negativně ovlivňovala konkurenceschopnost Spolany Neratovice, byla v minulém roce zahájena její restrukturalizace a příprava na nové formy podnikání," doplnil.

Také mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková uvedla, že firma elektrárnu Počerady provozuje na základě platných povolení a ve všech ohledech postupuje podle českých zákonů i pravidel EU. "Jakkoli krátká může být životnost jednotlivých uhelných zdrojů, tak po dobu, co ještě zůstanou v provozu, musí plnit legislativní požadavky. Elektrárna Počerady aktuálně splňuje 23 ze 24 přísných emisních limitů EU," zdůraznila Maříková. Objem emisních látek z počeradské elektrárny, která je jedním z největších výrobců energie z uhlí, logicky patří k největším, podotkla.

Valašskomeziříčská chemička DEZA vytváří emise benzenu z drobných zdrojů v jednotlivých provozech, řekl ČTK Pavel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, pod který DEZA spadá. "Tyto emise jsou pod limity definovanými integrovaným povolením. V meziročním srovnání došlo ke snížení emisí zejména kvůli nižšímu množství zpracovávaného benzolu a rovněž efektivnější likvidací odpadních plynů po výměně katalyzátoru," dodal.

DEZA podle Heřmanského zásadně snížila emise benzenu již v 90. letech minulého století. Při ekologizaci výrobních provozů tehdy klesly přibližně o tři čtvrtiny, uvedl. Firma navíc emise nadále snižuje tím, že ve svých provozech průběžně odstraňuje další netěsnosti, dodal mluvčí Agrofertu.

Spolana podle Arniky loni do ovzduší vypustila nejvíce rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných emisí. První tři příčky znečišťovatelů emisemi oxidu uhličitého obsadily uhelné elektrárny Tušimice, Počerady a Prunéřov, které se umístily také v žebříčku kvůli emisím rtuti a prachu. DEZA vypustila nejvíce emisí reprotoxických látek bez oxidu uhelnatého, což je v jejím případě právě benzen. Arnika žebříčky největších znečišťovatelů za předchozí rok letos připravila podvacáté, informace zveřejňuje na webu www.znecistovatele.cz.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Letecký pohled na Spolanu v Neratovicích a Libiši. Foto: Hynek Moravec Wikimedia Commons Experti: Největšími znečišťovateli jsou Spolana Neratovice a elektrárna Počerady Vejce s bílou skořápkou Foto: Depositphotos Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek Rybník Foto: Depositphotos Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 56

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 56

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 24

Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví

Diskuse: 60
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist