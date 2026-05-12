Díky další dotaci z Fondu Turów prodloužila Chrastava vodovod v Horním Vítkově

12.5.2026 11:04 | LIBEREC (ČTK)
Navýšení dotace z Fondu Turów o dalších šest milionů korun umožnilo Chrastavě prodloužit ještě o 300 metrů vodovod v Horním Vítkově a připojit další domy. Město navíc dostalo z fondu také deset milionů korun na vybudování přípojek k domům, které by si jinak lidé museli platit sami. Hlavní řad už je hotový, na přípojkách se ještě pracuje, řekl ČTK starosta Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).
 
Bezmála šest kilometrů dlouhý vodovod v chrastavské části Horní Vítkov je jedním z projektů, které mají zajistit pitnou vodu pro obyvatele u hranic s Polskem ohrožené ztrátou vody v souvislosti s pokračující těžbou v polském hnědouhelném dole Turów a jeho plánovaným rozšířením. Projekt, který přijde na zhruba 85 milionů korun, platí město z dotací, kromě Fondu Turów na něj přispěl také fond životního prostředí.

"Kompletně hotový je ten hlavní řad, všechno, co se týká těch domovních vodovodů, tak to se různě dokončuje. Většinou už zbývá jenom to, aby si majitelé domů udělali vodovod v těch samotných domech," doplnil Canov. Rozvody jsou ale zatím suché a ještě nějakou dobu budou, čekají na dokončení přivaděče, který do příhraničí přivede vodu z nové úpravny vody Machnín u Liberce. Na projektu za 340 milionů korun se pracuje.

Fond Turów vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v dole Turów u hranic s Českem. V rámci kompenzací škod vyplatily před čtyřmi lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (zhruba 1,1 mld. Kč). Z toho 35 milionů eur (853 mil. Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm necelých 660 milionů korun.

Za peníze z fondu buduje vodovod také Hrádek nad Nisou na Liberecku ve své části Václavice, na projektu za 170 milionů korun se pracuje. Krajské zastupitelstvo schválilo také záměr podpořit z Fondu Turów projekty ve Frýdlantském výběžku, na stavby odhadované na 781 milionů korun půjde z fondu 400 milionů korun, dalších 39 milionů přidá kraj. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) by měla na projekty přispět i ministerstva životního prostředí a zemědělství, 81 milionů dají obce na Frýdlantsku.

