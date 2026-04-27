Měření v Libereckém kraji nezachytila žádný pohyb budov v blízkosti dolu Turów
Sklonoměr je krabička velikosti mobilního telefonu s baterií, která vydrží až čtyři roky, a zajišťuje přenos naměřených údajů. Technici je namontovali co nejblíž základům budov. "Je to jednoduché zařízení, které měří rozdíly od vodorovné roviny nebo několika rovin, a na základě toho víme, jak se ta stavba chová. Protože těch objektů máme víc, tak vidíme, jak se vlastně chovají v dlouhodobém hledisku a jestli tam je nějaký trend, který by signalizoval možné ovlivnění těžbou," řekl při instalaci sklonoměrů Petr Karlín z firmy GeoTec-GS.
Polský důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody, zvýšené prašnosti, ale také hluku nebo poklesu půdy. Polská strana vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před prachem a hlukem z dolu chrání lidi na české straně zemní val.
Monitoring budov financuje Liberecký kraj z Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby. Na kompenzaci škod České republice vyplatilo v únoru 2022 Polsko a firma PGE 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (852 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Financuje se z něj stavba vodovodů, ale také pravidelné měření hluku. "Polská strana přijala nějaká opatření a poslední měření hluku žádná překročení limitů neukázala," dodal Klápště.
