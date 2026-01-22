Soud EU potvrdil, že penále uložené Polsku kvůli těžbě v dole Turów platí
Polsko proti tomuto rozhodnutí podalo kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru. Generální advokátka soudu ve svém loňském stanovisku navrhla, aby soud polskému požadavku vyhověl. Soudní dvůr EU nicméně není stanovisky svých generálních advokátů vázán, a ačkoli ve většině případů se jimi řídí, tentokrát rozhodl opačně.
"Soudce projednávající návrh na předběžná opatření, který uložil penále, může své rozhodnutí přehodnotit a v případě potřeby zrušit jeho účinky pouze do budoucna. Nemůže jej však zpětně zrušit ani změnit," stojí v prohlášení unijního soudu. "Jednání stran sporu, včetně uzavření smírčí dohody, tedy nemohou mít za následek zpětnou změnu či zrušení rozhodnutí o uložení takového penále," dodal. Dohoda uzavřená v roce 2022 mezi ČR a Polskem proto nemohla zrušit povinnost Polska zaplatit již dříve splatné penále.
Spory ČR s Polskem o těžbu v dole Turów začaly v lednu 2016, kdy hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že plánované rozšíření dolu Turów ohrožuje zásoby pitné vody na Liberecku. ČR kvůli rozšiřování dolu Turów zažalovala Polsko v únoru 2021 a současně požádala o vydání příkazu k zastavení těžby. V květnu téhož roku unijní soud české žádosti vyhověl.
Polská vláda pokynu zastavit těžbu neuposlechla. Koncem září 2021 vyměřil Soudní dvůr EU zemi pokutu 500.000 eur denně za to, že nerespektovalo jeho nařízení zastavit těžbu. Výše peněžitého trestu se nakonec vyšplhala na 69 milionů eur. Brusel část pokuty strhl z částek poskytovaných Polsku z evropských fondů. Polská zpravodajská televize TVN24 již dříve uvedla, že Brusel si takto strhl více než 30 milionů eur.
