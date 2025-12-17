https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nss-zamitl-stiznost-tezaru-z-turowa-nesouhlasi-s-poskytnutim-udaju-o-dopadech
Přihlášení

NSS zamítl stížnost těžařů z Turówa, kteří nesouhlasí s poskytnutím údajů o dopadech

17.12.2025 11:12 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Nejvyšší správní soud (NSS) v informačním sporu zamítl kasační stížnost polské těžařské společnosti PGE, která blízko za hranicí Libereckého kraje provozuje hnědouhelný důl Turów. Těžaři nesouhlasí s poskytnutím některých informací o dopadech těžby na podzemní vodu na české straně hranice. Městský soud v Praze letos vyhověl žalobě expertní skupiny Frank Bold, která naopak usiluje o zpřístupnění údajů. Ani městský soud, ani NSS se zatím závazně nevyjádřily, zda mají být informace poskytnuty, případně v jakém rozsahu. Rozhodne ministerstvo životního prostředí.
 
Ministerstvo původně odmítlo poskytnout některé informace o stavu hladiny podzemní vody a jejím pohybu, o monitorování, bariérách a dalších opatřeních v dole na polské straně v sousedství české obce Uhelná, jež trpí poklesem hladiny spodních vod. Argumentovalo hlavně ochranou obchodního tajemství a možným ohrožením rovnosti účastníků soudního řízení před polskými soudy. Městský soud ale rozhodnutí zrušil jako nepřezkoumatelné.

Kasační stížnost k NSS nepodalo ministerstvo jako žalovaná strana, ale společnost PGE, jejíž činnosti se informace týkají, a která se proto řízení účastnila. Stížnost postavila na rozšířených i zcela nových argumentech, jimiž chtěla doplnit zdůvodnění ministerstva životního prostředí. NSS však připomněl, že v soudním řízení, tím spíše v řízení o kasační stížnosti, nelze zpětně odstraňovat argumentační nedostatky správního rozhodnutí, a proto stížnost zamítl.

Městský soud rozhodoval letos na jaře. Právníci Frank Bold tehdy ocenili jeho závěr, že informace o vlivu těžby na podzemní vody spadají do kategorie "působení provozní činnosti na životní prostředí", nelze proto jejich zveřejnění automaticky odmítnout s odkazem na obchodní tajemství. Rovněž uvítali, že podle soudu nemá česko-polská dohoda o dole Turów přednost před českými zákony.

Ministerstvo nedávno informovalo, že Česko chce po Polsku další opatření proti odtékání podzemní vody přes hranice. Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
VS

Vilda Smakal

17.12.2025 12:45
Hlavně by mne zajímalo, proč dotčené obce z libereckého kraje jako je Uhelná a další, proč už nemají hotový veřejný vodovod ! Pokud vím, tak Polská strana už nějaké vypořádání udělala ! Kdepak jsou všechny ty peníze ?
Odpovědět
 
