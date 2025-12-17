NSS zamítl stížnost těžařů z Turówa, kteří nesouhlasí s poskytnutím údajů o dopadech
Kasační stížnost k NSS nepodalo ministerstvo jako žalovaná strana, ale společnost PGE, jejíž činnosti se informace týkají, a která se proto řízení účastnila. Stížnost postavila na rozšířených i zcela nových argumentech, jimiž chtěla doplnit zdůvodnění ministerstva životního prostředí. NSS však připomněl, že v soudním řízení, tím spíše v řízení o kasační stížnosti, nelze zpětně odstraňovat argumentační nedostatky správního rozhodnutí, a proto stížnost zamítl.
Městský soud rozhodoval letos na jaře. Právníci Frank Bold tehdy ocenili jeho závěr, že informace o vlivu těžby na podzemní vody spadají do kategorie "působení provozní činnosti na životní prostředí", nelze proto jejich zveřejnění automaticky odmítnout s odkazem na obchodní tajemství. Rovněž uvítali, že podle soudu nemá česko-polská dohoda o dole Turów přednost před českými zákony.
Ministerstvo nedávno informovalo, že Česko chce po Polsku další opatření proti odtékání podzemní vody přes hranice. Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.
