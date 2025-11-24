Hluk z dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. Měření se uskutečnila od 15. do 22. září vždy od 22:00 do 6:00 následujícího dne. "Zároveň polská strana souběžně měřila na technickém místě v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků z pozadí," doplnil mluvčí.
Zářijové měření bylo letos čtvrté. "Po vyloučení rušivých vlivů nedošlo v průběhu měření v dotčeném území k překračování mezní hodnoty pro celonoční hlukovou zátěž 40 dB. Průměrná hodnota akustického tlaku za období byla v Uhelné 34,2 dB a v Oldřichově na Hranicích 35 dB, oproti předchozímu kolu tak došlo k výraznému snížení hlukové zátěže," uvedl mluvčí. Při předchozím kole naměřili v Uhelné 40,6 dB a v Oldřichově 37,4 dB.
Pokles hlučnosti je zřejmě výsledkem opatření, která Poláci v červenci slíbili, že provedou. Obě strany se tehdy sešly na zasedání společné mezinárodní komise, která dohlíží na naplňování česko-polské dohody o řešení negativních dopadů těžby v dole na české území. Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) tehdy řekl, že překračování limitů je pro českou stranu nepřijatelné. Poláci ale mají limity vyšší - 45 dB, a v minulosti také metodiku měření zpochybňovali, v červenci ale výsledky uznali a slíbili nápravu.
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu ochránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra.
Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur (848 mil.Kč) šlo na účet Libereckého kraje do "Fondu Turow". Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.
