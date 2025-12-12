https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hluk-z-dolu-turow-pri-merenich-v-rijnu-neprekrocil-v-cesku-hygienicke-limity
Hluk z dolu Turów při měřeních v říjnu nepřekročil v Česku hygienické limity

12.12.2025 17:15 | LIBEEC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních znovu nepřekročil v Česku hygienické limity. Páté letošní měření v první polovině října potvrdilo výrazné snížení hlukové zátěže, která ukázala už předchozí měření v září. O výsledcích monitoringu ČTK informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. V minulosti měření vždy odhalila nějaké překročení nočního hygienického limitu 40 decibelů (dB) doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací.
 
"Výsledky pátého letošního měření potvrdily, že v dotčených obcích nedochází během noční doby k překračování stanovených hlukových limitů. Jsem rád, že monitoring pokračuje. Je pro nás klíčový, protože umožňuje dlouhodobě a transparentně sledovat vliv těžby v Turówě na kvalitu života obyvatel na české straně hranice," komentoval výsledky náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu).

Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. Měření se uskutečnila od 6. do 13. října vždy od 22:00 do 6:00 následujícího dne. Zároveň polská strana souběžně měřila na technickém místě v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků.

Z výsledků pátého letošního měření, které jsou uvedeny bez započtení nejistoty měření (1,8 dB), vyplývá, že nebyla překračována mezní hodnota 40 dB. Průměrná hodnota akustického tlaku za období byla podle Trdly v Uhelné 35,9 dB a v Oldřichově na Hranicích 33,5 dB. V Uhelné byl hluk proti předchozímu měření v září o něco vyšší, v Uhelné naopak přístroje zaznamenaly další pokles. Při předchozím kole v září naměřili v Uhelné 34,2 dB a v Oldřichově 35 dB.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl chce postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu chránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra. Pokles hlučnosti je zřejmě výsledkem opatření, která Poláci v červenci slíbili, Česko ale požaduje po Polsku další opatření, která zabrání odtékání podzemní vody.

Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (v přepočtu 1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur (849 mil. Kč) šlo na účet Libereckého kraje do "Fondu Turów". Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.

