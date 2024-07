Dívka brání svými fotografiemi Pošumaví proti zvažovanému úložišti jaderného odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obec Velký Bor na Klatovsku, jejíž katastr by mohla zasáhnout zvažovaná stavba hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, připravila výstavu desítek fotografií dvanáctileté místní školačky Elen Oudové. Má název Nečekaná příroda Horažďovicka a podtitul Chráníme přírodu proti znehodnocení úložištěm jaderného odpadu. Lokalita Březový potok je v ČR jednou ze čtyř vytipovaných pro vznik této stavby, snímky mají upozornit na hodnoty kulturní krajiny, řekl ČTK starosta Václav Zábranský (Hasiči Velký Bor)."Výstava je jednou z akcí, kterou bráníme naši přírodu proti úložišti jaderného odpadu. Představí snímky zachycující kulturní krajinu Horažďovicka. Nebudou chybět makrofotografie rostlin, sakrální stavby v přírodě nebo kuriozity, které byste na cestách touto krajinou nečekali," uvedl. Zahájena bud na obecním úřadě 3. srpna a potrvá dva týdny.

"První úspěšné fotografie pořízené mobilním telefonem vznikly loni na konci května ve vysoké trávě, kde se Elen podařilo vystihnout okamžik západu slunce a rozmanitosti hmyzí říše," uvedl Zábranský. Snímky byly později zveřejněny ve facebookové skupině Toulky Šumavou, kde měly podle něj velký ohlas.

Tři z nich přihlásila Elen na jaře do fotosoutěže Příroda objektivem, kterou vyhlašuje spolek Mladí ochránci přírody spolu s ministerstvem školství. "V prvním i druhém kole byla Elen první ve své věkové kategorii a úspěšně se účastní dalších soutěží. Jsem nadšená, docela jí to jde," uvedla matka Lucie. Výstava ve Velkém Boru bude její první.

"Fotky budou v rámech různých formátů od A3, A4 i menších a tematicky rozdělené. Spisovatel Ondřej Fibich vytvoří k největším snímkům krátké poetické povídání," uvedla Lucie Oudová. Její rodina odmítá, aby vzniklo úložiště v Pošumaví.

"Rádi bychom poukázali na to, jak je tady příroda hezká a že by byla škoda, aby se touto stavbou zničila. Elen se tady narodila a hrozně se jí tu líbí. Představa, že by se měla kvůli úložišti někam stěhovat, je hrozná," uvedla. Rodina zatím bydlí v obecním bytě, ale zvažovala, že by v obci nebo v jejím okolí koupila dům. "Ale tohle (úložiště) je tak velká hrozba, že bych si ani netroufla tady zainvestovat," dodala Oudová.

Starostové z oblasti Březového potoka dlouhodobě potvrzují, že tam nemovitosti ztrácejí na hodnotě kvůli už 20 let trvajícím diskusím o úložišti. Lokalitu má vybrat vláda do roku 2028.

"Vím, že my to (výstavou) nezachráníme. Nejsme ale ti, kdo by šli ven s nějakou cedulí. Tohle mi přišlo jako hezká forma, jak na to poukázat takovým jemným dětským způsobem," uvedla Lucie Oudová. Podle ní Elen fotí už odmala detaily rostlin. Zajímají ji ale také kuriozity v přírodě, třeba uříznutá gumovka v lese nebo boty na kameni zarůstající mechem.

