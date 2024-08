Dlouhotrvající suché a horké počasí nesvědčí plodinám, které jsou ještě na poli

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | NeydtStock / Shutterstock Pole kukuřice

Současné dlouhotrvající suché a velmi horké počasí přináší v letošním netypickém roce zemědělcům další potíže. Komplikuje dozrávání plodin, které jsou ještě na poli, což je nejčastěji kukuřice, cukrová řepa či brambory. Například řepa má nyní nabývat na objemu, ale chybí jí voda. Horko navíc rostliny stresuje. Další potíže počasí způsobuje při setí řepky. Podmínky pro její vzcházení jsou špatné, řekl ČTK bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Miroslav Trnka.Jak velké škody současné počasí napáchá, však bude záležet na tom, jaké počasí přijde. "Vždycky se v průběhu roku objeví nějaké problematické období a záleží, co následuje. Malé množství vody v půdě je v současném období poměrně běžné. Výhled na dalších deset dnů však není optimistický a rostliny nebudou schopné využít sluneční záření, navíc je stresují vysoké teploty," popsal Trnka. U řepy nyní odchází listová plocha v době, kdy by měla rostlině tvořit požadovaný výnos. Stejně tak je příliš sucho a teplo na to, aby vzešla semena řepky. "Pokud přijde vlhčí podzim, většinou to dokážou zemědělci dohnat a situace se napraví, ale pokud bude podzim suchý, bude se situace dále zhoršovat," doplnil Trnka.

Pořádně nerostou ani meziplodiny, což jsou rostliny, které zemědělci používají v době mezi sklizní a osevem nové plodiny proto, aby půda zůstala zakrytá a zlepšily se její vlastnosti. A kdo nemá nyní zakrytou půdu, musí počítat s tím, že v tomto počasí bude náchylnější k erozi, větrné i vodní.

Trnka zmínil, že každý rok je něčím specifický, ale letošní přinesl ještě více zvratů a pro zemědělce mimořádných událostí. Vegetace nastartovala kvůli extrémně teplému únoru i březnu růst velmi časně, v dubnu naopak přišly mrazy, v některých regionech i poměrně silné. "Dlouho jsme také pozorovali to, že například na jižní Moravě na tom byla kondice vegetace lépe než jinde. Na poměry tohoto regionu tu bylo relativně víc vody a nepostihla jej extrémně suchá epizoda, zatímco v Čechách sucho bylo. Teď už je na tom jižní Morava zase hůře než obvykle a pokles kondice vegetace je v porovnání s ostatními regiony největší. Dobře je na tom vidět prostorová variabilita mezi regiony," řekl Trnka.

S ohledem na pestrost letošního počasí se objevily až nečekané dopady. Vědci z CzechGlobe dělají každoročně odhady sklizně a trefili se u pšenice a ječmene. Oběma plodinám se letos lépe dařilo na východě republiky, na západě trpěly kvůli suchu. U řepky výrazně klesly výnosy, což modely nepředpověděly. "Lze to přičíst mrazovému poškození, které se projeví až při sklizni. Naše modely pracují s kondicí vegetace, ale mrazové poškození nedokážou vzít v úvahu," vysvětlil Trnka.

