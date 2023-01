Do Beskyd se vrací extrémní vytrvalostní závod na Lysou horu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do Beskyd se o víkendu po tříleté pauze vrací extrémní vytrvalostní závod na Lysou horu (LH24). Jeho účastníci musí za 24 hodin zvládnout co nejvíce výstupů na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, který je 1323 metrů nad mořem. V desátém ročníku účastníky čeká novinka v podobě upravené trasy, řekl ČTK mluvčí závodu Adam Knesl.

Okruh závodu, který dříve částečně vedl mimo turistické značky, museli organizátoři výrazně upravit. Nově se musí držet turistických tras. Po změně trasy tak letošní okruh bude mít 13,2 kilometru s převýšením 850 metrů. "Jsem nesmírně rád, že se závod po dvou zrušených ročnících opět uskuteční a opět tak budeme svědky mimořádných sportovních výkonů i lidských příběhů. Bohužel se nám nepodařilo u CHKO Beskydy uhájit jednosměrný okruh z předešlých let a část trasy pod vrcholem Lysé hory půjdou závodníci v protisměru. Bude to velmi složité, místy hodně nepříjemné, ale LH24 je extrémní závod se vším všudy a pro všechny to bude nová výzva," uvedl hlavní pořadatel Libor Uher.

Vzhledem k nové trase se letošní výkony sportovců nebudou srovnávat s těmi z předešlých ročníků. "Rekordmanem LH24 na dnes již bývalé trase je ultratrailový závodník Radek Chrobák z Frýdku-Místku. Ten v roce 2018 zdolal v nejlepším čase 14 plných okruhů v celkové délce 160 kilometrů. Posledním vítězem je pak Tomáš Štverák ze Zubří, který bude letos na náročné trase obhajovat titul mistra České republiky v zimním horském maratonu. S novým okruhem však vše začíná od nuly," uvedl Knesl.

Hromadný start závodu se uskuteční dnes v 10:00 v areálu Na Pile v Ostravici a skončí v Hotelu Sepetná ve stejný čas o den později. Závod je určen pro sportovní veřejnost a zároveň má statut otevřeného mistrovství České republiky v zimním horském maratonu v kategorii jednotlivců. Zdolávat opakovaně nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd ale budou i štafety dvojic. Na start se postaví stovky závodníků. "Jedná se o unikátní možnost, jak si jako jednotlivec či dvojice vyzkoušet své možnosti, jak poznat své limity fyzické i mentální síly," doplnil Knesl.

