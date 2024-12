Povodně neohrozí akci otužilců v Bohumíně, v jezeře je možné se koupat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Tradiční novoroční potápění otužilců v Kališově jezeře v Bohumíně na Karvinsku zářijové povodně neohrozily. Voda v jezeře je vhodná ke koupání. Potvrdily to výsledky laboratorních testů, které si město nechalo zpracovat Zdravotním ústavem Ostrava. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.Během povodní byla zatopena Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze a od záplav je stále mimo provoz. Nečistoty tak tečou přímo do řeky Odry. Kališovo jezero je v blízkosti řeky a podle mluvčí se během povodní voda z Odry rozlévala, a přelévala se tak i do Kališova jezera..

"Zářijové povodně tak vzbudily v Bohumíně obavy ohledně kvality vody v místních tocích i jezerech. Organizátoři 11. ročníku Novoročního šunychelského ponoru, který se má konat 1. ledna odpoledne, proto požádali město o zajištění kontroly kvality vody," uvedla mluvčí.

Město se rozhodlo, že jim vyjde vstříc a za 4000 korun nechalo zpracovat potřebnou analýzu kvality vody. "Akce se každoročně účastní stovka nadšenců z širokého okolí i sousedního Polska, chtěli jsme mít jistotu, že koupání pro ně bude bezpečné a neohrozí jejich zdraví. A samozřejmě i nás zajímalo, jak se povodně podepsaly na stavu vody v Kališově jezeře, přestože do začátku letní sezony je ještě daleko,“ řekl starosta Petr Vícha (SOCDEM).

Odborníci ze Zdravotního ústavu odebrali vzorky vody z Kališova jezera na konci listopadu, analyzovali deset parametrů. "Vodu jsme nechali otestovat na přítomnost bakterií, které se vyskytují v trávicím traktu lidí a zvířat, například Escherichia coli nebo enterokoky. Zajímala nás i míra znečištění odpady. Výsledky prokázaly, že zákonné limity jsou v normě a voda nevykazuje známky znečištění," řekl vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.

Po obdržení výsledků potvrzujících nezávadnost vody v Kališově jezeře začali organizátoři s přípravami akce. Zájemci se jim mohou hlásit do 20. prosince.

