Skiareál Klínovec vyhrál soud o připojení na kanalizaci, město dál nesouhlasí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skiareál Klínovec vyhrál několik let trvající soud s městem Boží Dar o možnost připojení na městskou vodovodní a kanalizační síť. O rozhodnutí Krajského soudu v Plzni areál informoval v tiskové zprávě. Město Boží Dar, které dosud odmítalo areál připojit, se chce dál bránit, zjistila ČTK. Podle starosty Boží Daru Jana Horníka (STAN) město investovalo do vodovodní a kanalizační sítě, aby umožnilo svůj rozvoj. Areál by se měl domluvit na připojení s městem Jáchymov, řekl Horník ČTK. Radnice podle něj zvažuje dovolání."Rozsudek krajského soudu je pozitivní především pro návštěvníky Klínovce,“ uvedl v reakci na rozhodnutí Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec. Dodal, že již před šesti lety se rozhodli pro výstavbu vlastní restaurace, která by hostům nabídla služby na úrovni standardů běžných například v alpských střediscích.

Areál chce podle něj po rozsudku intenzivně pracovat na tom, aby do roka získal stavební povolení a mohl co nejdříve začít uskutečňovat své další naplánované projekty. Návštěvníci Krušných hor by se tak mohli dočkat zpřístupnění telekomunikační věže na Klínovci a vzápětí i zmíněné restaurace. Kvůli soudním řízením byly veškeré práce na obou projektech pozastaveny na více než čtyři roky.

Záměr narazil na odpor města Boží Dar, které je vlastníkem vodovodní i kanalizační infrastruktury a které nesouhlasilo s připojením nových objektů k síti, i když mu to zákon ukládá. Podle radnice by připojení skiareálu omezilo další rozvoj města.

"Když se stavěla čistírna odpadních vod, tak byla koncipovaná na záměry, které mělo město. S navýšením potřeb pro areál se nepočítalo. Areál je na pozemcích města Jáchymov, případně obce Loučná. Jenže dovést vodu a kanalizaci tam by bylo drahé, tak se areál chtěl napojit k nám. S tím jsme nesouhlasili a dál nesouhlasíme," uvedl starosta Božího Daru. Město může podle něj proti verdiktu podat ještě dovolání.

Ani se záměry areálu na vrcholu Klínovce Boží dar nesouhlasí. Podle Horníka u telekomunikační věže hrozí odlétání námrazy, a tak by zamýšlená rozhledna mohla být v provozu jen po část roku. Město kritizuje i záměr vybudovat restaurací na vrcholu Klínovce. Podle starosty by potřebovala další parkoviště, a to je možné jen na pozemcích města.

Zástupci největšího skiareálu v Krušných horách ale věří, že se se plány podaří nakonec uskutečnit. Podle Zemana by se do dvou let veřejnost mohla dostat na 56 metrů vysokou telekomunikační věž, která je dominantou Klínovce. V její spodní části by pak mělo vzniknout nové hygienické zázemí pro návštěvníky. Souběžně by v následujícím roce mohly začít přípravné práce pro stavbu restaurace. První hosty by mohla přivítat v roce 2027, zamýšlejí provozovatelé střediska.

Vlastník Petr Zeman do areálu od roku 2011 investoval více než jednu miliardu korun. Areál je dnes z 80 procent pokrytý systémem umělého zasněžování.

reklama