Hladina vody v orlické přehradě klesla od začátku května o tři metry

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hladina vody v orlické přehradě klesla od 1. května, tedy od začátku plavební sezony, o tři metry. Souvisí to s déle trvajícím suchem. Díky tomu se objevily zatopené objekty, které můžou obdivovat kolemjdoucí. Komplikace je to ale pro lodní dopravu, protože nemůže být v provozu plavební komora v jihočeském Kořensku, která lodě přenáší. Ani deště v posledních dnech situaci nezměnily, řekl ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán."Na povodí Vltavy panuje výrazné hydrologické sucho, ale není to situace nějak kritická nebo úplně mimořádná. To jsme už zažili víckrát v minulosti. Tento pokles není až tak úplně dramatický. Jedná se o pokles tří metrů vodního sloupce,“ řekl Roldán.

V letním období je u Orlíku obvyklá hladina přibližně ve výšce 345 metrů nad mořem. V současnosti je 343,43 metru nad mořem. "Obnažený je jez u Doubravy. Přibližně v těch místech se také objevil jeden bunkr z doby před druhou světovou válkou. Kolem Podolska jsou vidět základy některých hospodářských budov,“ řekl Roldán.

Loni byla hladina nádrže Orlík v tomto období ve výšce 347,6 metru nad mořem a přítok byl 95 metrů krychlových kubíků za vteřinu. V roce 2023 byla hladina na úrovni 345,9 metru nad mořem, uvedl Roldán.

Upozornil na to, že v místech, kde břehy klesají pozvolně, se může zdát, že úbytek vody je mnohem větší. "Například když hladina klesne o půl metru, reálně obnaží v některých místech až pět metrů břehu, záleží na jeho sklonu,“ dodal Roldán.

Pokud hladina v orlické přehradě klesne pod 345,6 metru nad mořem, Státní plavební správa opatřením obecné povahy omezí lodní provoz na Vltavě, platí to v úseku Podolsko až k plavební komoře Kořensko. Tento úsek využívají především rekreační lodě, čluny a hausboty, na nichž se lidé plaví třeba až do Prahy.

Hladina jihočeské lipenské nádrže také klesá, ale méně výrazně, od začátku plavební sezony to je o 60 až 70 centimetrů. "Odtok je přes 6,78 metru krychlových za vteřinu, přítok 3,7 metru krychlových za vteřinu, množství srážek deset až 15 milimetrů za 40 hodin, takže celkovou situaci nějak výrazným způsobem nezlepšily,“ řekl Roldán.

Vodohospodáři v Povodí Vltavy regulují vodu v řece pomocí vltavské kaskády tak, aby vodní nádrží Vrané nad Vltavou, poslední před Prahou, mohlo odtékat 40 metrů krychlových vody za vteřinu. Označují to za minimální zůstatkový odtok.

Opatření má několik funkcí, a to udržování vodních a dalších ekosystémů, které jsou vázané na vodu, pro odběr povrchové vody pro průmysl, pro závlahy, ale i funkci hygienickou, kdy ředí vodu, kterou do koryt vypouštějí čistírny odpadních vod, dodal Roldán.

reklama