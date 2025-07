Maňovice na Klatovsku vybudují kvůli vysychání studní vrt na vodu a úpravnu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obec Maňovice na Klatovsku vybuduje kvůli vysychání studní vrt na pitnou vodu, úpravnu a vodovod za miliony korun. V obci není vodovod a studny jsou tam mělké do 20 metrů, řekla ČTK starostka Lenka Kotlářová (Maňovičtí). Pošumavská obec se 41 obyvateli má roční rozpočet do 1,5 milionu Kč. Obává se také chystaných průzkumných vrtů kvůli zvažované stavbě úložiště jaderného odpadu, které by podle ní mohly další podzemní vodu stáhnout."Na vrt na pitnou vodu jsme dostali třímilionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Na podzim budeme hledat vodu na obecních lesích a loukách v horní části Maňovic. Už máme povolení zkušebních vrtů," řekla starostka.

Obec, která musí k dotaci přidat s pomocí Plzeňského kraje zhruba milion, chce v první etapě vybudovat ještě úpravnu vody a vodojem a přivést vodu z vrtu na okraj obce. "To musíme stihnout do konce příštího roku," uvedla. Stavby by měly přijít na čtyři miliony. Jde o největší investici obce za poslední desetiletí. V dalších letech bude pokračovat vodovodem k domkům.

Stavba vrtu, úpravny a rezervoáru začne letos na podzim. "Budeme dělat výběrové řízení na firmu, která provede zkušební vrt. Bude se vrtat, dokud se voda nenajde," řekla Kotlářová. Místo má obec předběžně vybrané.

Už letos by měly průzkumné geologické vrty v oblasti začít zkoumat, zda je lokalita Březový potok na Horažďovicku vhodná pro stavbu hlubinného úložiště pro vyhořelé palivo z jaderných elektráren. V katastru Maňovic by mohl stát dvacetihektarový povrchový areál s překladištěm. Lokalitu pro úložiště má vybrat vláda nejdéle do roku 2030. Kromě Pošumaví jsou ve hře ještě Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u jihočeského Temelína.

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) teď soutěží dodavatele průzkumných vrtů do hloubky stovek metrů až 1200 metrů, které by měly trvat až dva roky. Podle Edvarda Sequense, sekretáře Platformy proti hlubinnému úložišti a energetického konzultanta, budou práce delší. "Na každé ze čtyř zvažovaných lokalit je alespoň šest hlubokých vrtů a není tady tolik firem, které by vrtaly najednou všechno," řekl.

Podle Kotlářové hrozí, že vrtné práce stáhnou vodu z místních studní. Podle SÚRAO je tato pravděpodobnost malá.

reklama