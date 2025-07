Intersucho: Díky dešťům v povrchové vrstvě půdy sucho není, v hloubce přetrvává

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Deště v minulém týdnu dokázaly zažehnat v celé republice sucho v hloubce do 40 centimetrů. Na to, aby nebylo sucho i v hloubce do jednoho metru, už však nestačily a ve značné části republiky je v půdním horizontu mezi 40 a 100 centimetry extrémní či výjimečné sucho, vyplývá z aktuálních údajů na webu Intersucho. Podle bioklimatologa z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Miroslava Trnky je vegetace v dobré kondici a vody má dost, lokálně se ale sucho na úrodě velmi podepsalo, řekl ČTK."Uvidíme, jak bude nakonec vypadat sklizeň," řekl Trnka. Suchá hlubší vrstva podle něj ukazuje na to, že v půdě není žádná vodní rezerva a že poměrně dlouho panuje hydrologické sucho. Průtoky řek a potoků jsou z valné části podprůměrné a na horších stavech, než je pro toto období obvyklé, jsou i podzemní zdroje.

Intenzivní vlna půdního sucha, která se začala rozvíjet v polovině června, vyvrcholila na konci prvního červencového týdne. Letos šlo o druhou vlnu, první zasáhla Česko v první polovině května. "Ze satelitních snímků vidíme, že se vegetaci daří dobře a na toto období je nezvykle zelená. Ale víme z hlášení zemědělců, že lokálně už sucho škody napáchalo a v klíčových fázích růstu plodin bylo sucho," zmínil Trnka zprávy například ze západních Čech či jižní Moravy jak z polí, tak i z ovocných sadů. Nicméně nyní rostliny vodu mají. "A v povrchové vrstvě do 40 centimetrů mají nejvíce kořenů," řekl Trnka.

V některých částech republiky minulý týden napršely desítky milimetrů, výjimečně i přes 100, naopak v některých částech Čech jen do 15 milimetrů. Tento týden se očekává, že v Čechách může spadnout deset až 25 milimetrů, na Moravě do deseti, uvedli tvůrci Intersucha na webu. "Podle měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by měly být teploty slabě podprůměrné a srážky průměrné, takže na většině území by se nemělo dít nic katastrofického," předpokládá Trnka.

Suché epizody letos poznamenaly i lesy, nejvíce v západní části republiky. Měly méně vody, proto jsou jejich přírůstky menší. Ani v lesích však není situace letos dramaticky špatná. Suché epizody, jak květnovou, tak tu, které vyvrcholila před týdnem, ukončily poměrně vydatné deště. Pro doplnění spodních vod a vylepšení průtoků by však bylo potřeba vody více.

