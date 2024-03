Do brněnské zoologické zahrady se po 30 letech vrátili pelikáni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čtyři pelikáni bílí se nově zabydlují v brněnské zoo. Do zařízení se vrátili po 30 letech, informoval mluvčí zoo Michal Vaňáč. Ptáci dorazili na Mniší horu ze Zoo Hluboká, která je potřebovala někde umístit po prosincové sněhové kalamitě. Při ní některé voliéry spadly pod tíhou těžkého sněhu.

"Rádi jsme kolegům z Hluboké vyšli vstříc. Od konce loňského roku mají zničené voliéry a aktuálně řeší jejich přestavbu. Pelikány jsme umístili do opravené expozice po lachtanovi medvědím. Jsou zde na dobu dočasnou. Do budoucna plánujeme zapojení do chovu ohrožených pelikánů kadeřavých," uvedl kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Nakládka pelikánů se odehrála bez komplikací. "Vzhledem k tomu, že brněnská zoologická už dlouho pelikány nechovala a jejich současní chovatelé nemají s manipulací a odchytem pelikánů zkušenosti, mohli si u nás zároveň nacvičit, jak takového velkého ptáka odchytit a zafixovat, aby nedošlo k úrazu. Stačilo to rutinně předvést na jedné ze samic. Ostatní pelikány si už brněnští kolegové odchytili a přenesli do transportních boxů sami," uvedla zooložka Zoo Hluboká Markéta Jariabková. Na cestu pelikánům přibalili jejich oblíbenou potravu, a to 12 přepravek zamražených jihočeských sladkovodních ryb.

Poslední pelikány v Zoo Brno chovali v 90. letech minulého století. Současné hlubocké hejno tvoří dvě samice a dva samci. Jedna ze samic má úctyhodných 36 let, ostatní ptáci se vylíhli mezi roky 1996 a 2000. Pelikán bílý má rozpětí křídel 2,2 až 3,5 metru a může vážit až 15 kilogramů. V Evropě hnízdí nejpočetnější populace v Rumunsku, jde o 3000 až 3500, dále v Řecku či na Ukrajině.

Na světě existuje osm druhů pelikánů, a to na téměř všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Pouze dva druhy jsou tmavě zbarvené, pro ostatní jsou charakteristické odstíny bílé. Mají velmi silné letky a bez ohledu na zbarvení svého těla jsou vždy černé, posílené barvivem zvaným melanin. Pelikáni jsou výborní letci. Jde o pasivní plachtiče, kteří využívají vzdušné proudy. Spolu s dropy a labutěmi patří k nejtěžším létajícím ptákům na světě, na rozdíl od labutí ale nejsou v letu slyšet.

