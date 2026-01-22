Do Dyje se další znečištění nedostává, limity ve Vranově nad Dyjí jsou v normě
Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit, Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a je v ní asi 2,5 milionu metrů krychlových vody.
"Situace se nemění, monitorujeme, odebíráme vzorky, okamžitě je vyhodnocujeme, zatím jsme nezaznamenali žádný problém," řekla Librová.
Povodí Moravy také na dvou místech znojemské vodárenské nádrže začalo odebírat vzorky z provizorních míst, jedno je podle Kučerové na vtoku do přehrady, druhé uprostřed přehrady. Především to druhé místo je velmi špatně přístupné, kdy pracovníci musí jít několik kilometrů po ledu k vysekanému otvoru. U hráze pak další vzorky odebírá vodárenská společnost.
Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
reklama