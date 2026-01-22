https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-dyje-se-dalsi-znecisteni-nedostava-limity-ve-vranove-nad-dyji-jsou-v-norme
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Do Dyje se další znečištění nedostává, limity ve Vranově nad Dyjí jsou v normě

22.1.2026 10:38 | PODMYČE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Do řeky Dyje na Znojemsku se z Junáckého potoka už další znečištění kejdou nedostává, limity v toku ve Vranově nad Dyjí se dostaly do normy. ČTK to dnes řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Povodí ve středu odpoledne mírně navýšilo odtok z Vranovské přehrady, aby se znečištění dál v toku více naředilo. Stále také platí, že voda ve Znojmě je bez obav pitná, řekla ČTK mluvčí Vodárenské akciové společnosti (VAS) Iva Librová. Až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí.
 
"Limity v toku ve Vranově nad Dyjí se už dostaly do normy, koncentrace amoniaku klesá, řeka se postupně pročišťuje. To je dobrá zpráva, je vidět, že z Junáckého potoka už další znečištění do Dyje nepřitéká," uvedla Kučerová. Nebezpečný amoniak, tedy čpavek, který kejda obsahuje, tak z vody postupně vyprchává.

Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit, Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a je v ní asi 2,5 milionu metrů krychlových vody.

"Situace se nemění, monitorujeme, odebíráme vzorky, okamžitě je vyhodnocujeme, zatím jsme nezaznamenali žádný problém," řekla Librová.

Povodí Moravy také na dvou místech znojemské vodárenské nádrže začalo odebírat vzorky z provizorních míst, jedno je podle Kučerové na vtoku do přehrady, druhé uprostřed přehrady. Především to druhé místo je velmi špatně přístupné, kdy pracovníci musí jít několik kilometrů po ledu k vysekanému otvoru. U hráze pak další vzorky odebírá vodárenská společnost.

Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Pražská EVVOluce

