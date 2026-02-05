Za loňským úhynem ryb v Dyji byl nedostatek kyslíku, potvrdila studie
Problém je, že v kritických letních měsících se nahromadí množství biomasy sinic u hráze nádrže. Tyto organismy, které běžně kyslík samy vytvářejí, ho za určitých podmínek naopak masivně spotřebovávají. Navíc při svém rozkladu uvolňují i toxické látky, jako je amoniak. Ryby pak hynou v důsledku náhlého nedostatku rozpuštěného kyslíku, což je často spojeno s vysokými teplotami vody. Specifickým faktorem při úhynu v roce 2025 byla podle odborníků pravděpodobně i toxická pěna, která vznikala ze sinicové kaše vypouštěním vody přes segmenty nádrže.
"V roce 2025 bylo zdokumentováno extrémní nahromadění sinic u hráze nádrže. Jejich rozklad spolu s nízkým obsahem kyslíku vytvořil kombinaci, kterou rybí společenstvo už nebylo schopné zvládnout," uvedl Radovan Kopp z Mendelovy univerzity v Brně.
Jako okamžité opatření odborníci doporučili instalaci moderních samočisticích čidel pro on-line sledování kvality vody v řece i v nádrži. Navazujícím opatřením je zefektivnění způsobu vypouštění vody v rizikových obdobích. Cílem je především snížit riziko zvýšeného vnesení biomasy sinic z nádrže do Dyje. Pro rychlou reakci v rizikových situacích odborníci doporučují tzv. provozně-havarijní plán, který umožní na základě on-line monitoringu reagovat na změny kvality vody a počasí.
Mezi navržená střednědobá a dlouhodobá opatření pak patří úprava nátoku do malé vodní elektrárny pro ovlivnění hloubky odběru vody, obnova přítoků a nivy Dyje a vhodný způsob zavedení nové směrnice o čištění městských odpadních vod. Odborníci zdůraznili, že klíčovým dlouhodobým krokem zůstávají legislativní změny, které povedou k výraznému omezení vstupu fosforu a dalších živin do povodí. Pokud se zásadně nesníží přísun fosforu do povodí Dyje, budou se podle nich podobné události opakovat.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
vaber5.2.2026 10:02
Stejně je podivné ,že ve stojaté nádrži ryby přežijí a v řece pod nádrží, kde se voda lépa okysličuje, už ne.
Je to stále dokola a zbytečné. Nikdo za nic nemůže, ztratil se kyslík a pomohou čida. Jak čidla vrátí kyslík do řeky?