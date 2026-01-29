https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-havarovane-cisterny-na-rakovnicku-uniklo-8000-az-10.000-litru-prevazne-nafty
Z havarované cisterny na Rakovnicku uniklo 8000 až 10 000 litrů převážně nafty

29.1.2026 09:25 (ČTK)
Na Rakovnicku u obce Žďár dnes časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo 8000 až 10 000 litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku zhruba 1000 litrů benzinu.
 
Nyní hasiči čekají na cisternu, do které zbývající látku přečerpají, měla by dorazit kolem 10:00. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin, zjistila ČTK od mluvčích hasičů a policie.

"Je to převážně nafta a zhruba 1500 litrů benzinu, něco se podařilo zachytit, ale převážná část bohužel unikla pod cisternu a do potoka, kde nechal velitel zásahu vyhloubit retenční nádrže," řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Hasiči použili k zachytávání několik sorpčních hadů, velké množství sorbentu a dalších sorpčních prostředků. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.

Nehoda se stala ve 03:23. Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.

