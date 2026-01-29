Z havarované cisterny na Rakovnicku uniklo 8000 až 10 000 litrů převážně nafty
29.1.2026 09:25 (ČTK)
"Je to převážně nafta a zhruba 1500 litrů benzinu, něco se podařilo zachytit, ale převážná část bohužel unikla pod cisternu a do potoka, kde nechal velitel zásahu vyhloubit retenční nádrže," řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Hasiči použili k zachytávání několik sorpčních hadů, velké množství sorbentu a dalších sorpčních prostředků. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.
Nehoda se stala ve 03:23. Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.
