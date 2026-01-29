Prasklá jímka na Znojemsku měla platné povolení i revizi, uvedl ředitel podniku
"Naštěstí to odborníci zvládli a pitná voda byla zajištěná," uvedl Kolář. Jeho podnik nasadil mechanizaci, aby pomohl likvidovat bezprostřední škody v místech, kudy se kejda provalila.
Jímka byla stará devět let a šlo o železobetonovou konstrukci. "Byla to stavba na desítky let," poznamenal Kolář. Doufá, že případ by mohl být vyřešený poměrně brzy vzhledem k tomu, že policie i orgány ochrany životního prostředí dostaly veškeré informace, které si vyžádaly.
Farma se nyní snaží řešit, jak co nejrychleji postavit jímku novou, protože kapacity jí nyní chybí. "Je pro její fungování zásadní," uvedl ředitel.
V Podmyčích hospodaří Zemědělské družstvo Petřín. Je jedním z několika, které jsou součástí skupiny Rhea Holding, která působí na pomezí Vysočiny, jižních Čech a jižní Moravy a také na Slovensku. Kromě zemědělských podniků má i zpracovatelské kapacity, aktuálně usiluje například o stavbu zpracovatelského závodu na kuřata v Jindřichově Hradci. Obhospodařuje 22.000 hektarů půdy a má zhruba 500 zaměstnanců.
reklama