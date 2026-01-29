https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praskla-jimka-na-znojemsku-mela-platne-povoleni-i-revizi-uvedl-reditel-podniku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Prasklá jímka na Znojemsku měla platné povolení i revizi, uvedl ředitel podniku

29.1.2026 00:45 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Prasklá jímka v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích na Znojemsku, z níž minulý týden vytekla kejda do řeky Dyje, měla řádné stavební povolení, kolaudaci i úspěšnou revizi z loňského října. ČTK to řekl Josef Kolář, ředitel skupiny Rhea Holding, pod níž farma patří. Proč železobetonová jímka praskla, netuší. Věří tomu, že vyšetřování ukáže, že na straně podniku se chyba nestala. Policisté i Česká inspekce životního prostředí podle něj v úterý dostali od zemědělského podniku veškeré informace, které si k případu vyžádali.
 
Z farmy uniklo do Dyje minulé pondělí 3000 metrů krychlových směsi zvířecích výkalů a zbytků steliva a krmiva. Kejda napáchala škody nejprve v Junáckém údolí a v části Vranova nad Dyjí, potom vtekla do Dyje. Kvůli tomu celý minulý týden vodohospodáři řešili znečištění vody a zásobování Znojma a okolí pitnou vodou, než se podařilo naředěnou kejdu postupně odplavit ze Znojemské přehrady dál v neškodné koncentraci.

"Naštěstí to odborníci zvládli a pitná voda byla zajištěná," uvedl Kolář. Jeho podnik nasadil mechanizaci, aby pomohl likvidovat bezprostřední škody v místech, kudy se kejda provalila.

Jímka byla stará devět let a šlo o železobetonovou konstrukci. "Byla to stavba na desítky let," poznamenal Kolář. Doufá, že případ by mohl být vyřešený poměrně brzy vzhledem k tomu, že policie i orgány ochrany životního prostředí dostaly veškeré informace, které si vyžádaly.

Farma se nyní snaží řešit, jak co nejrychleji postavit jímku novou, protože kapacity jí nyní chybí. "Je pro její fungování zásadní," uvedl ředitel.

V Podmyčích hospodaří Zemědělské družstvo Petřín. Je jedním z několika, které jsou součástí skupiny Rhea Holding, která působí na pomezí Vysočiny, jižních Čech a jižní Moravy a také na Slovensku. Kromě zemědělských podniků má i zpracovatelské kapacity, aktuálně usiluje například o stavbu zpracovatelského závodu na kuřata v Jindřichově Hradci. Obhospodařuje 22.000 hektarů půdy a má zhruba 500 zaměstnanců.

