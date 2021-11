Do Glasgow se kvůli klimatu sjely tisíce aktivistů, někteří přišli pěšky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Glasgow začala klimatická konference OSN, kvůli níž se do skotského města sjely i tisíce aktivistů z celého světa. Svými protestními akcemi chtějí zvýšit tlak na politiky, kteří rozhodují o tom, jakým tempem se budou dál snižovat emise, a přitáhnout pozornost médií. To se podařilo už v sobotu mladé Švédce Gretě Thunbergové, kterou od nádraží provázel policejní kordon. Jiní aktivisté se rozhodli dorazit pěšky, a mají tak v nohách tisíce kilometrů.

Největší protest má být v Glasgow v sobotu 6. listopadu. Přímo na místě se do něj zapojí zástupci stovek organizací a pořadatelé očekávají v centru města na 100 000 demonstrantů, k akci se ale připojí i lidé v desítkách dalších zemí světa. Menší protesty se budou konat denně po celou dobu konference, která skončí 12. listopadu.

První z nich byl už v sobotu večer, kdy do Glasgow z Londýna dorazila i Thunbergová. V parku Glasgow Green se sešly stovky lidí z hnutí Extinction Rebellion, ale také poutníci, kteří na protest proti zvyšování emisí do Skotska přišli pěšky.

Například španělská skupina aktivistů Marcha Glasgow se do Británie dostala trajektem a z přístavu Portsmouth pak putovala přes 600 kilometrů po svých. Lidem ze skupiny Camino to COP26 trvala túra z Londýna a Bristolu skoro dva měsíce, zájemci se mohli připojit kdykoli, třeba jen na jediný den. Mladí křesťané ze sdružení Young Christian Climate Network na trase z Cornwallu ušli 1200 kilometrů a členové pouti ekumenických křesťanů pěšky urazili 120 kilometrů poté, co se vylodili v přístavu Dunbar.

Kromě ekologického aspektu se poutníci snažili také vybrat peníze. "Jako věřící máme duchovní povinnost postarat se o ty, kdo nemají takové štěstí jako my, takže se svou poutí snažíme vybrat peníze pro aktivisty v chudších zemích, které už teď trpí důsledky (změn klimatu)," citoval server BBC Yaze Ashmawiho z hnutí Extinction Rebellion.

