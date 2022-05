Do milovické rezervace dorazilo šest mladých praturů z Nizozemska

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Česká krajina "Přírůstky narozené v Milovicích jsme v minulých letech poskytli do několika další rezervací v České republice. Proto jsme potřebovali doplnit jak počty zvířat, tak především zvýšit genetickou rozmanitost našich stád," uvedl Dostál.

Šest mladých praturů z Nizozemska přivezli dnes ochranáři do rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Dva býci a čtyři krávy mají zvýšit genetickou pestrost dvou milovických stád. Do Milovic je poslala nizozemská nadace Taurus Foundation. Zpětným šlechtěním zvířat se vědci pokoušejí obnovit vyhynulý druh, informoval ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

"Přírůstky narozené v Milovicích jsme v minulých letech poskytli do několika další rezervací v České republice. Proto jsme potřebovali doplnit jak počty zvířat, tak především zvýšit genetickou rozmanitost našich stád," uvedl Dostál. Telata praturů, která se v Milovicích zatím narodila, byla potomky jediného býka ze zakládacího stáda. Dva noví býci by tak podle Dostála měli do české populace zpětně šlechtěných praturů přinést nové geny. V milovické rezervaci doposud žilo třináct dospělých zvířat a několik mláďat praturů.

Původního pratura člověk vyhubil v 17. století. "Pratur byl předkem domácího skotu, proto holandští vědci s pomocí analýzy DNA vybrali primitivní evropská plemena, která si zachovala nejvíce znaků vyhubeného pratura, a ta od roku 2008 vzájemně kříží," doplnil Dostál. Proces by měl trvat zhruba 50 let. Nizozemská nadace se zpětným šlechtěním praturů zabývá od roku 2008, první zvířata do milovické rezervace poslala v říjnu 2015.

Rezervace velkých kopytníků vznikla v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roce 2015. Se současnou rozlohou 350 hektarů je největší v České republice. Na otevřené stepi tam žije více než stovka zubrů, divokých koní a praturů.

