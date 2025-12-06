https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-novozelandskeho-baru-se-zatoulalo-lachtani-mlade-obsluha-mu-nabidla-lososa
Do novozélandského baru se zatoulalo lachtaní mládě, obsluha mu nabídla lososa

6.12.2025 00:46 (ČTK)
Lachtan Fosterův.
Zdroj | Depositphotos
Bar Spring + Fern The Meadows v novozélandském Richmondu dovoluje hostům, aby si s sebou vodili svoje zvířecí mazlíčky. Když se tedy dveřmi vbatolilo cosi chlupatého, myslela si spolumajitelka Bella Evansová, že je to pes. Pak se ale podívala lépe a zjistila, že je právě poctil návštěvou zatoulaný malý lachtan, napsala agentura AP.
 
Tvoreček byl zjevně zmatený, zvědavý - a dost hluboko pod legálním věkovým limitem pro konzumaci alkoholu. "Všichni byli v šoku," řekla Evansová. "Můj bože. Co máme dělat? Co se to tu děje?" vzpomíná.

Jeden z hostů se snažil lachtana s pomocí vlastního svetru vyhnat zadními dveřmi ven, ale malý ploutvonožec zaskočil pronásledovatele svou mrštností, propleskal toaletou a nakonec se schoval pod myčkou nádobí, kterou obsluha rychle vypnula.

Další zákazník doběhl domů pro přepravku na psa a Evansová do ní lachtana nalákala s pomocí kousku lososa, kterého obvykle dávají na svou speciální pizzu. A pak už jen čekali, až dorazí ochránci přírody. Jak se ukázalo, přítomnost lachtana už jim hlásilo několik dalších obyvatel z jiných míst Richmondu na Jižním ostrově.

Odchycený lachtan byl vypuštěn na nedaleký ostrov Moturoa (Králičí ostrov), který je pro lachtany bezpečný, protože na něm nežijí žádní psi. Podle odborníků je běžné, že se zvědaví mladí lachtani Forsterovi nebo lachtani novozélandští v tomto ročním období objevují na nečekaných místech, protože se vydávají po řekách a potocích až 15 kilometrů do vnitrozemí.

