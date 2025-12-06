Do novozélandského baru se zatoulalo lachtaní mládě, obsluha mu nabídla lososa
Jeden z hostů se snažil lachtana s pomocí vlastního svetru vyhnat zadními dveřmi ven, ale malý ploutvonožec zaskočil pronásledovatele svou mrštností, propleskal toaletou a nakonec se schoval pod myčkou nádobí, kterou obsluha rychle vypnula.
Další zákazník doběhl domů pro přepravku na psa a Evansová do ní lachtana nalákala s pomocí kousku lososa, kterého obvykle dávají na svou speciální pizzu. A pak už jen čekali, až dorazí ochránci přírody. Jak se ukázalo, přítomnost lachtana už jim hlásilo několik dalších obyvatel z jiných míst Richmondu na Jižním ostrově.
Odchycený lachtan byl vypuštěn na nedaleký ostrov Moturoa (Králičí ostrov), který je pro lachtany bezpečný, protože na něm nežijí žádní psi. Podle odborníků je běžné, že se zvědaví mladí lachtani Forsterovi nebo lachtani novozélandští v tomto ročním období objevují na nečekaných místech, protože se vydávají po řekách a potocích až 15 kilometrů do vnitrozemí.
